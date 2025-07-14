Обучение в российских медвузах сильно подорожало

«Ъ»: обучение в медицинских вузах России подорожало на 10-12%
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Стоимость обучения повысилась по направлениям «Лечебное дело», «Педиатрия»
Стоимость обучения повысилась по направлениям «Лечебное дело», «Педиатрия» Фото:

Ведущие медицинские университеты повысили стоимость обучения по основным специальностям в среднем на 10–12%. Об этом сообщило издание "Коммерсантъ".

"Ведущие медицинские вузы в этом году увеличили стоимость обучения по базовым программам, в том числе «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» и «Фармация». В среднем, как показал проведенный “Ъ” мониторинг, цены выросли на 10–12%", — написало издание. Там добавили, что в некоторых российских вузах стоимость обучения увеличилась на 30–35%.

Руководство университетов объясняет рост цен возросшими расходами на практико-ориентированное обучение, коммунальные услуги и оплату труда преподавателей. В Сеченовском университете цена шестилетнего курса по «Стоматологии» выросла с 4,8 млн до 5,9 млн рублей (на 22,9%), а по «Педиатрии» — с 3,9 млн до 5,3 млн рублей (на 35%). В РНИМУ им. Н. И. Пирогова обучение по «Лечебному делу» подорожало с 600 тыс. до 800 тыс. рублей в год (на 33%). Российский университет медицины повысил стоимость курса «Стоматология» с 750 тыс. до 960 тыс. рублей (на 28%).

Ранее о значительном росте стоимости обучения сообщали и другие медицинские вузы страны. Так, Пермская государственная медицинская академия имени Вагнера повысила плату за обучение по ряду специальностей на 22–50% по сравнению с прошлым годом, а по «Лечебному делу» и «Педиатрии» стоимость выросла до 270 тысяч рублей, что на 35% и 50% больше соответственно.

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Ведущие медицинские университеты повысили стоимость обучения по основным специальностям в среднем на 10–12%. Об этом сообщило издание "Коммерсантъ". "Ведущие медицинские вузы в этом году увеличили стоимость обучения по базовым программам, в том числе «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» и «Фармация». В среднем, как показал проведенный “Ъ” мониторинг, цены выросли на 10–12%", — написало издание. Там добавили, что в некоторых российских вузах стоимость обучения увеличилась на 30–35%. Руководство университетов объясняет рост цен возросшими расходами на практико-ориентированное обучение, коммунальные услуги и оплату труда преподавателей. В Сеченовском университете цена шестилетнего курса по «Стоматологии» выросла с 4,8 млн до 5,9 млн рублей (на 22,9%), а по «Педиатрии» — с 3,9 млн до 5,3 млн рублей (на 35%). В РНИМУ им. Н. И. Пирогова обучение по «Лечебному делу» подорожало с 600 тыс. до 800 тыс. рублей в год (на 33%). Российский университет медицины повысил стоимость курса «Стоматология» с 750 тыс. до 960 тыс. рублей (на 28%). Ранее о значительном росте стоимости обучения сообщали и другие медицинские вузы страны. Так, Пермская государственная медицинская академия имени Вагнера повысила плату за обучение по ряду специальностей на 22–50% по сравнению с прошлым годом, а по «Лечебному делу» и «Педиатрии» стоимость выросла до 270 тысяч рублей, что на 35% и 50% больше соответственно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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