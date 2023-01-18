Политолог Живов назвал возможных виновных в смерти министра МВД Украины

Политолог заподозрил Германию и США в причастности к крушению вертолета на Украине

18 января 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Падение вертолета могли подстроить украинские элиты, сказал Алексей Живов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Вертолет упал на детский сад в Киевской области К крушению вертолета, в котором погибло руководство МВД Украины, может быть причастна Германия, США, Великобритания или украинские элиты. Таким мнением с URA.RU поделился политолог, экс-председатель общественного движения «Битва за Донбасс», автор telegram-канала «Живов Z» Алексей Живов. «Мы понимаем, что на Украине сходятся интересы трех стран. Это Германия, которая непосредственно участвовала в организации Майдана, выступала гарантом по Минским соглашениям. Великобритания, которая традиционно поддерживает через Ми-6 украинскую армию. Например, [главком ВСУ Валерий] Залужный имеет награды от королевы Великобритании. Он проходил стажировки в Лондоне. И США, которые работают через сына [президента Соединенных Штатов Джо] Байдена [Хантера] с [украинским лидером Владимиром] Зеленским. Я подозреваю, что они отмывают деньги, выделенные на помощь Украине, газовые контракты и прочее. Поэтому здесь может быть завязана борьба стран, которые курируют Украину. Безусловно, кто-то из них может быть замешан», — сказал Алексей Живов. По его словам, также инцидент может быть связан с украинскими элитами. «На Украине ведется внутренняя борьба. Там центральная политическая власть всегда была слаба. Даже на фоне военного конфликта есть внутренние противоречия, есть разное восприятие военного конфликта. Я уверен, что часть украинского истэблишмента желала бы заключить как можно более скорый мир с Россией. Тем более что в конфликте погибло более 100 тысяч украинских мужчин. И погибнет еще очень много. Поэтому вполне возможно, что это часть внутриэлитарных разборок», — объяснил политолог. Ранее в Киевской области вертолет упал на детский сад. На борту находились глава украинского МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что они погибли. Также известно о 18 погибших, в том числе о троих детях и о 26 пострадавших, из которых 12 — дети. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К крушению вертолета, в котором погибло руководство МВД Украины, может быть причастна Германия, США, Великобритания или украинские элиты. Таким мнением с URA.RU поделился политолог, экс-председатель общественного движения «Битва за Донбасс», автор telegram-канала «Живов Z» Алексей Живов. «Мы понимаем, что на Украине сходятся интересы трех стран. Это Германия, которая непосредственно участвовала в организации Майдана, выступала гарантом по Минским соглашениям. Великобритания, которая традиционно поддерживает через Ми-6 украинскую армию. Например, [главком ВСУ Валерий] Залужный имеет награды от королевы Великобритании. Он проходил стажировки в Лондоне. И США, которые работают через сына [президента Соединенных Штатов Джо] Байдена [Хантера] с [украинским лидером Владимиром] Зеленским. Я подозреваю, что они отмывают деньги, выделенные на помощь Украине, газовые контракты и прочее. Поэтому здесь может быть завязана борьба стран, которые курируют Украину. Безусловно, кто-то из них может быть замешан», — сказал Алексей Живов. По его словам, также инцидент может быть связан с украинскими элитами. «На Украине ведется внутренняя борьба. Там центральная политическая власть всегда была слаба. Даже на фоне военного конфликта есть внутренние противоречия, есть разное восприятие военного конфликта. Я уверен, что часть украинского истэблишмента желала бы заключить как можно более скорый мир с Россией. Тем более что в конфликте погибло более 100 тысяч украинских мужчин. И погибнет еще очень много. Поэтому вполне возможно, что это часть внутриэлитарных разборок», — объяснил политолог. Ранее в Киевской области вертолет упал на детский сад. На борту находились глава украинского МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что они погибли. Также известно о 18 погибших, в том числе о троих детях и о 26 пострадавших, из которых 12 — дети.