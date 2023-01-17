Кучи грязного снега планируют вывозить в течение месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управляющая компания «Преображенский» организовала полигон для складирования грязного снега вблизи одного из домов в одноименном районе. Об этом в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» сообщают местные жители. Место, где сваливают снег, предназначено под строительство образовательного объекта.

«В районе дома 26 по Фармана Салманова почему-то решили, что огороженную территорию можно использовать для складирования снега. Не стесняясь, не первый день завозят. Насколько это законно?» — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень».

К записи приложены фотографии. На них видно, что на территории вблизи жилого дома самосвалы выгружают грязный снег. На участке скопились внушительные кучи.

В УК «Преображенский», которая обслуживает дом, прокомментировали ситуацию. «Площадка используется под временное хранение снега, убранного из дворов. Думаю, в течение месяца мы все это вывезем, возможно — меньше», — сообщили журналисту URA.RU в приемной организации.

На вопрос о том, под какие цели должен использоваться участок, где свалили снег, собеседник агентства отвечать не пожелал, посоветовав обратиться к кадастровой карте. Согласно ей, земля предназначена под размещение образовательного объекта.

В приемной УК также заявили, что несмотря на норматив по вывозу в 10 дней, на данном участке грязный снег можно хранить дольше этого времени. А одна из сотрудниц выразила свое возмущение поведением жалующихся жильцов: «Я вообще в шоке с жителей. Уже по всем информационным этим (агентствам — прим. URA.RU) раззвонили», — отметила девушка во время того, как корреспондент ожидал комментарий.

Такие кучи складируют на участке, где в будущем появится детский сад или школа Фото: «ЧС Тюмень»