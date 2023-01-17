17 января 2023

В Тюмени УК устроила полигон для грязного снега на месте будущего сада или школы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Восточный. Курган, сугроб, грязный снег
Кучи грязного снега планируют вывозить в течение месяца Фото:

Управляющая компания «Преображенский» организовала полигон для складирования грязного снега вблизи одного из домов в одноименном районе. Об этом в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» сообщают местные жители. Место, где сваливают снег, предназначено под строительство образовательного объекта.

«В районе дома 26 по Фармана Салманова почему-то решили, что огороженную территорию можно использовать для складирования снега. Не стесняясь, не первый день завозят. Насколько это законно?» — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень».

К записи приложены фотографии. На них видно, что на территории вблизи жилого дома самосвалы выгружают грязный снег. На участке скопились внушительные кучи.

В УК «Преображенский», которая обслуживает дом, прокомментировали ситуацию. «Площадка используется под временное хранение снега, убранного из дворов. Думаю, в течение месяца мы все это вывезем, возможно — меньше», — сообщили журналисту URA.RU в приемной организации.

На вопрос о том, под какие цели должен использоваться участок, где свалили снег, собеседник агентства отвечать не пожелал, посоветовав обратиться к кадастровой карте. Согласно ей, земля предназначена под размещение образовательного объекта.

В приемной УК также заявили, что несмотря на норматив по вывозу в 10 дней, на данном участке грязный снег можно хранить дольше этого времени. А одна из сотрудниц выразила свое возмущение поведением жалующихся жильцов: «Я вообще в шоке с жителей. Уже по всем информационным этим (агентствам — прим. URA.RU) раззвонили», — отметила девушка во время того, как корреспондент ожидал комментарий.

Такие кучи складируют на участке, где в будущем появится детский сад или школа
Фото:
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Управляющая компания «Преображенский» организовала полигон для складирования грязного снега вблизи одного из домов в одноименном районе. Об этом в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» сообщают местные жители. Место, где сваливают снег, предназначено под строительство образовательного объекта. «В районе дома 26 по Фармана Салманова почему-то решили, что огороженную территорию можно использовать для складирования снега. Не стесняясь, не первый день завозят. Насколько это законно?» — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень». К записи приложены фотографии. На них видно, что на территории вблизи жилого дома самосвалы выгружают грязный снег. На участке скопились внушительные кучи. В УК «Преображенский», которая обслуживает дом, прокомментировали ситуацию. «Площадка используется под временное хранение снега, убранного из дворов. Думаю, в течение месяца мы все это вывезем, возможно — меньше», — сообщили журналисту URA.RU в приемной организации. На вопрос о том, под какие цели должен использоваться участок, где свалили снег, собеседник агентства отвечать не пожелал, посоветовав обратиться к кадастровой карте. Согласно ей, земля предназначена под размещение образовательного объекта. В приемной УК также заявили, что несмотря на норматив по вывозу в 10 дней, на данном участке грязный снег можно хранить дольше этого времени. А одна из сотрудниц выразила свое возмущение поведением жалующихся жильцов: «Я вообще в шоке с жителей. Уже по всем информационным этим (агентствам — прим. URA.RU) раззвонили», — отметила девушка во время того, как корреспондент ожидал комментарий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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