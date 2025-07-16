Инфекционист рассказал, путешествие по каким странам может привести в менингиту

В России резко выросло число случаев менингита — за полгода зарегистрировали уже 1200 больных, вдвое больше, чем за весь прошлый год. При этом смертность среди взрослых и пожилых заметно выросла — до 30% у тех, кому за 60. Как не стать жертвой болезни, кто в группе риска и почему промедление стоит жизни, URA.RU рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист и клинический иммунолог-аллерголог Павел Волчков.
Что такое менингит
Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга, которые защищают и питают нервную систему человека. По сути, это серьезная инфекция, которая поражает мозг и может быть смертельно опасной, если вовремя не начать лечение.
Причиной менингита могут быть бактерии, вирусы или, реже, грибки. Чаще всего болезнь вызывают бактерии, например, менингококк, который передается от человека к человеку через слюну, кашель или при близком контакте.
«Нужно понимать, что менингит — это не одна болезнь, а целая группа воспалительных процессов, которые могут развиваться по-разному в зависимости от возбудителя и состояния здоровья человека», — объясняет Волчков.
Инфекция может начать развиваться после других болезней, когда ослаблен иммунитет, или попасть в организм при близком общении с больным человеком, особенно в условиях тропического климата, где такие инфекции распространены шире.
Менингит опасен тем, что воспаление может нарушить работу мозга и нервной системы, вызывая серьезные осложнения: проблемы со слухом, зрением, речью, движениями, памятью, а в тяжелых случаях — приводить к смерти.
«Главное правило — при подозрении на менингит нужно срочно обращаться к врачу. Чем раньше начать лечение, тем выше шансы на полное выздоровление», — подчеркивает Волчков.
Симптомы менингита
Главная опасность менингита в том, что его трудно заметить на ранней стадии. Болезнь может начаться, как обычная простуда или грипп: с головной боли, слабости и температуры. Из-за этого многие не обращаются сразу к врачу.
«Менингит проявляется нарушениями работы мозга и нервной системы. Это могут быть проблемы со зрением, слухом, речью, нарушениями движений рук и ног, чувствительности. Часто появляются сильная ригидность шеи, рвота, светобоязнь, человек не может наклонить голову вперед», — пояснил Волчков.
Точный диагноз ставится после спинномозговой пункции, когда исследуется спинномозговая жидкость на признаки воспаления. Это необходимо, так как менингит может иметь разную природу, и для лечения важно точно установить причину болезни.
Кто в группе риска
Менингитом может заболеть любой человек, но особенно тяжело его переносят дети, пожилые и люди с ослабленным иммунитетом.
«В зоне риска — пациенты после химиотерапии, люди с ВИЧ, врожденными нарушениями иммунной системы. У них болезнь может развиваться быстрее, а последствия нередко оказываются тяжелыми, так как организм не справляется с инфекцией», — рассказал Волчков.
Врач отметил, что в России уровень заболеваемости менингитом не так высок, но случаи инфекции встречаются. При этом туристы, которые путешествуют по странам тропического пояса, рискуют больше, так как именно в этих регионах менингит распространен шире всего. Это страны Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, части Индии, где жаркий и влажный климат способствует распространению инфекции.
Чем опасен менингит
Если вовремя не обратиться к врачу, менингит может привести к летальному исходу или оставить после себя тяжелые последствия.
«Если лечение начато быстро, особенно при бактериальной природе менингита, шансы на полное выздоровление высокие. Но при позднем обращении возможны серьезные осложнения», — отметил Волчков.
Менингит может повредить разные участки головного и спинного мозга, от чего зависят последствия. Это могут быть нарушения слуха вплоть до глухоты, проблемы с речью, паралич конечностей, ухудшение зрения или памяти.
«Мозг восстанавливается медленно, поэтому после менингита могут оставаться неврологические дефекты. Иногда организм компенсирует утраченные функции за счет оставшихся нейронов, но при сильных повреждениях полного восстановления может не быть», — добавил инфекционист.
Чем раньше человек обратится к врачу (впервые 24 часа), тем выше шанс избежать серьезных последствий и сохранить жизнь.
Как защититься от менингита
Специфической защиты от всех форм менингита нет, но есть вакцины против менингококковой инфекции, которые особенно рекомендуются тем, кто планирует поездки в страны с высоким риском заражения.
Кроме того, важно соблюдать правила гигиены и меры предосторожности, особенно в поездках:
- часто мыть руки,
- избегать тесных контактов с людьми, у которых есть признаки инфекции,
- пить только бутилированную воду,
- следить за качеством еды,
- проветривать помещения,
- стараться больше времени проводить на свежем воздухе.
«Если появляется высокая температура, головная боль и другие подозрительные симптомы, нужно как можно быстрее обратиться к врачу. Раннее выявление менингита и своевременное лечение антибиотиками могут спасти жизнь», — подчеркнул Волчков.
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