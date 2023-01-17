Курганский боец из зоны СВО рассказал, что помогает разведчикам скрываться от дронов

Военнослужащий из Кургана посоветовал брать на фронт складные пилы вместо топоров

18 января 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Боец посоветовал брать в бой складные пилы, чтобы быстрее сделать маскировку из веток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский боец из зоны СВО с позывным «Шор» посоветовал разведчикам брать на передовую складные пилы, чтобы можно было быстрее напилить ветки для маскировки от дронов. Об этом сообщается в группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». «Находясь на передовой вы не будете рубить ветки штык-ножом или топором, чтобы сделать маскировку. Гораздо удобнее это делать маленькой складной пилой. Быстренько напилил тоненьких веточек, лег и заложил себя ими. Днем вас уже ни один дрон не увидит, — дал совет разведчикам боец из Кургана. Также он отметил, что замаскироваться в зоне боевых действий также может помочь каремат (коврик, подстилка — прим. ред.), которой можно накрыться и тогда беспилотникам тоже будет сложно вас обнаружить. Ранее URA.RU писало, что курганский военнослужащий из зоны СВО рассказал о нестандартном использовании телефонов на фронте. По словам бойца, мобильное устройство можно использовать для фотографирования мин и растяжек. Также сообщалось, что боец с позывным «Шор» вывез бабушку на мопеде, чтобы спасти от обстрелов в Харьковской области. О начале специальной военной операции РФ на территории Украины Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам президента, это вынужденная мера, которая направлена на освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевской власти и нацформирований. Также глава государства заявлял, что целями спецоперации является демилитаризация и денацификация страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский боец из зоны СВО с позывным «Шор» посоветовал разведчикам брать на передовую складные пилы, чтобы можно было быстрее напилить ветки для маскировки от дронов. Об этом сообщается в группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». «Находясь на передовой вы не будете рубить ветки штык-ножом или топором, чтобы сделать маскировку. Гораздо удобнее это делать маленькой складной пилой. Быстренько напилил тоненьких веточек, лег и заложил себя ими. Днем вас уже ни один дрон не увидит, — дал совет разведчикам боец из Кургана. Также он отметил, что замаскироваться в зоне боевых действий также может помочь каремат (коврик, подстилка — прим. ред.), которой можно накрыться и тогда беспилотникам тоже будет сложно вас обнаружить. Ранее URA.RU писало, что курганский военнослужащий из зоны СВО рассказал о нестандартном использовании телефонов на фронте. По словам бойца, мобильное устройство можно использовать для фотографирования мин и растяжек. Также сообщалось, что боец с позывным «Шор» вывез бабушку на мопеде, чтобы спасти от обстрелов в Харьковской области. О начале специальной военной операции РФ на территории Украины Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам президента, это вынужденная мера, которая направлена на освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевской власти и нацформирований. Также глава государства заявлял, что целями спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.