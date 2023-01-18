Получивший пожизненный срок Бекмансуров подал в суд на полицию и Минтруда РФ

19 января 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Тимур Бекмансуров не согласен с присвоенной ему группой инвалидности Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Получивший пожизненный срок за стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) Тимур Бекмансров решил судиться с полицией, судмедэкспертами и Министерством труда РФ. Оба гражданских иска, поданых в суд, приняты к производству. «Судья Ольга Чуракова уже приступила к рассмотрению иска к отделу по вопросам миграции ОП № 7 (дислокация Свердловский район) УМВД России по Перми. Здесь рассматривается требование осужденного к пожизненному заключению о снятии его с регистрационного учета из жилого помещения. Ближайшее заседания суда назначено на 30 января», — сообщили изданию Properm в суде. Бекмансуров проживал в квартире на улице Новосибирской вместе со своей матерью. Второй иск Бекмансурова связан с присвоением ему инвалидности. В ходе рассмотрения уголовного дела и подсудимый, и его защита, не согласились с назначенной ему III группы инвалидности. По их мнению, заключение судебно-медицинской экспертизы требовало пересмотра. Ответчиками по иску проходят Министерство труда и социальной защиты РФ, а также филиал ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю». Ранее осужденный решил обжаловать приговор, вынесенный Пермским краевым судом. В конце декабря 2022 года суд поставил точку в деле Бекмансурова. Он был признан виновным в убийстве на территории университета шести человек, а также совершении еще нескольких тяжких и особо тяжких преступлений. Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Получивший пожизненный срок за стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) Тимур Бекмансров решил судиться с полицией, судмедэкспертами и Министерством труда РФ. Оба гражданских иска, поданых в суд, приняты к производству. «Судья Ольга Чуракова уже приступила к рассмотрению иска к отделу по вопросам миграции ОП № 7 (дислокация Свердловский район) УМВД России по Перми. Здесь рассматривается требование осужденного к пожизненному заключению о снятии его с регистрационного учета из жилого помещения. Ближайшее заседания суда назначено на 30 января», — сообщили изданию Properm в суде. Бекмансуров проживал в квартире на улице Новосибирской вместе со своей матерью. Второй иск Бекмансурова связан с присвоением ему инвалидности. В ходе рассмотрения уголовного дела и подсудимый, и его защита, не согласились с назначенной ему III группы инвалидности. По их мнению, заключение судебно-медицинской экспертизы требовало пересмотра. Ответчиками по иску проходят Министерство труда и социальной защиты РФ, а также филиал ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю». Ранее осужденный решил обжаловать приговор, вынесенный Пермским краевым судом. В конце декабря 2022 года суд поставил точку в деле Бекмансурова. Он был признан виновным в убийстве на территории университета шести человек, а также совершении еще нескольких тяжких и особо тяжких преступлений. Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.