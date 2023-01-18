Боец из Кургана показал свое укрытие на фронте. Видео

19 января 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Курганский военнослужащий с позывным «Белый» показал на видео, как выглядит укрытие на фронте, в которых бойцы пережидают обстрелы националистов ВСУ. Об этом сообщается в группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». «После штурма вернулись в укрытие, на свои позиции. Холодно, вот решили покушать. Сидим в укрытии, вражеская артиллерия должна по нам работать, но что-то долго они на нас реагируют, нет обстрелов», — сказал на видео боец из Кургана. Ранее боец из Кургана с позывным «Белый» рассказывал о том, как рюкзак с пауэрбанком спас его от осколков при обстреле. Также он показывал, как выглядит оружие после боев в грязи и сообщал о захвате у националистов ВСУ натовского оружия. Другой курганский боец из зоны СВО дал совет разведчикам, как скрываться от дронов. До этого он же рассказывал о том, что на передовой использует телефоны, чтобы фотографировать мины и растяжки. О начале спецоперации РФ на территории Украины стало известно 24 февраля. По словам президента, главной ее миссией является освобождение Донбасса, демилитаризация и денацификация страны.