Челябинцы тратят по пять тысяч рублей на вредные привычки

Употребление алкоголя вредной привычкой назвали 13% опрошенных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Челябинской области на вредные привычки ежемесячно тратят по пять тысяч рублей. Такие данные получили аналитики совместного исследования сервиса HeadHunter и страховой компании «Росгосстрах Жизнь».

«Среди работников региона 47% рассказали, что тратят на вредные привычки до пяти тысяч рублей ежемесячно, еще 11% — от 6 до 15 тысяч рублей. При этом 4% расходуют более 16 тысяч», — пояснили в HeadHunter.

Чуть более четверти, 27% респондентов, отметили: расходы на вредные привычки за последний месяц выросли. Примерно столько же, напротив, их снизили, а треть отвечавших изменений не зафиксировали.

Диапазон того, что челябинцы считают вредными привычками, широк. Из опрошенных 28% признались, что курят, 13% — употребляют алкоголь, четверть считает своим недостатком сидячий образ жизни. Столько же соискателей работы часами проводят в соцсетях вместо того, чтобы заняться чем-то полезным. Каждый пятый много времени проводит за компьютером, а 9% злоупотребляют фастфудом. При этом половина респондентов уверена: вредных привычек у них нет.

Медики — самая свободная от вредных пристрастий часть опрошенных. Из них 48% заявили, что пагубными привычками не обременена. Чуть реже, в 42% случаев, так же отвечали представители административного персонала и высшего менеджмента, еще реже — IT-специалисты (28% респондентов).