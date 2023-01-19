Застройщик обделил в правах дольщиков ЖК в центре Тюмени

В Тюмени вспыхнул конфликт между дольщиками, купившими квартиры в ЖК «Ситион» в центре города, и застройщиком «ПСК Дом». Представители застройщика не впускают в квартиры специалистов, способных оценить качество работ, и заставляют дольщиков оформлять на них нотариальную доверенность. Об этом URA.RU сообщил один из собственников квартиры в жилом комплексе Никита Киреев.
«Застройщик на осмотр квартир никого, кроме собственника, не пропускает. Заходить можно только с представителями застройщика. Они меня вместе со специалистом физически не пустили. Сказали оформлять нотариальную доверенность на специалиста. Это прямое нарушение федерального закона «Об участии в долевом строительстве», — сообщил Киреев.
Пройти в квартиру со специалистом дольщику так и не удалось. По его словам, даже при самостоятельном посещении он сумел обнаружить ряд недочетов: «Прочность стяжки в три раза ниже. Промерзание оконных конструкций налицо», — заявил Никита Киреев.
Агентство связалось с компанией «ПСК Дом». По словам представителя компании, дома в жилом квартале «Ситион» уже готовы к эксплуатации, а ключи передаются дольщикам. URA.RU направило запрос официальный запрос застройщику. Запрос также отправлен в прокуратуру тюменской области. Ответы на них ожидаются.
Ранее URA.RU сообщало о застройщике из Турции, который готовится прийти в Тюмень с уникальным жилым комплексом. Тюмень станет первым российским городом, в который зайдет компания.
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В Тюмени вспыхнул конфликт между дольщиками, купившими квартиры в ЖК «Ситион» в центре города, и застройщиком «ПСК Дом». Представители застройщика не впускают в квартиры специалистов, способных оценить качество работ, и заставляют дольщиков оформлять на них нотариальную доверенность. Об этом URA.RU сообщил один из собственников квартиры в жилом комплексе Никита Киреев. «Застройщик на осмотр квартир никого, кроме собственника, не пропускает. Заходить можно только с представителями застройщика. Они меня вместе со специалистом физически не пустили. Сказали оформлять нотариальную доверенность на специалиста. Это прямое нарушение федерального закона «Об участии в долевом строительстве», — сообщил Киреев. Пройти в квартиру со специалистом дольщику так и не удалось. По его словам, даже при самостоятельном посещении он сумел обнаружить ряд недочетов: «Прочность стяжки в три раза ниже. Промерзание оконных конструкций налицо», — заявил Никита Киреев. Агентство связалось с компанией «ПСК Дом». По словам представителя компании, дома в жилом квартале «Ситион» уже готовы к эксплуатации, а ключи передаются дольщикам. URA.RU направило запрос официальный запрос застройщику. Запрос также отправлен в прокуратуру тюменской области. Ответы на них ожидаются. Ранее URA.RU сообщало о застройщике из Турции, который готовится прийти в Тюмень с уникальным жилым комплексом. Тюмень станет первым российским городом, в который зайдет компания.