Застройщик обделил в правах дольщиков ЖК в центре Тюмени

Представителей тюменских дольщиков не пускают в квартиры их сдающегося дома

Застройщик жилого комплекса «Ситион» в центре Тюмени не впускает в квартиры дольщиков со спутниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени вспыхнул конфликт между дольщиками, купившими квартиры в ЖК «Ситион» в центре города, и застройщиком «ПСК Дом». Представители застройщика не впускают в квартиры специалистов, способных оценить качество работ, и заставляют дольщиков оформлять на них нотариальную доверенность. Об этом URA.RU сообщил один из собственников квартиры в жилом комплексе Никита Киреев.

«Застройщик на осмотр квартир никого, кроме собственника, не пропускает. Заходить можно только с представителями застройщика. Они меня вместе со специалистом физически не пустили. Сказали оформлять нотариальную доверенность на специалиста. Это прямое нарушение федерального закона «Об участии в долевом строительстве», — сообщил Киреев.

Пройти в квартиру со специалистом дольщику так и не удалось. По его словам, даже при самостоятельном посещении он сумел обнаружить ряд недочетов: «Прочность стяжки в три раза ниже. Промерзание оконных конструкций налицо», — заявил Никита Киреев.

Агентство связалось с компанией «ПСК Дом». По словам представителя компании, дома в жилом квартале «Ситион» уже готовы к эксплуатации, а ключи передаются дольщикам. URA.RU направило запрос официальный запрос застройщику. Запрос также отправлен в прокуратуру тюменской области. Ответы на них ожидаются.

Ранее URA.RU сообщало о застройщике из Турции, который готовится прийти в Тюмень с уникальным жилым комплексом. Тюмень станет первым российским городом, в который зайдет компания.