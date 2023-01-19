Застройщик из Турции готовится прийти в Тюмень с уникальным жилым комплексом

20 января 2023 в 07:37 Размер текста - 17 +

Турецкая компания предложит тюменцам квартиры «под ключ» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Турецкая компания Seyah Beyaz планирует построить в Тюмени жилой комплекс, в котором все квартиры будут «под ключ». Для нее это также станет первым опытом работы в России, о чем рассказал представитель компании Альпер Демир. «Приехали посмотреть, так как в России не были никогда. Мы хотим здесь инвестировать, сотрудничать, строить. У нас очень много планов. Хотим построить жилой комплекс. Мы сдаем наши проекты полностью готовыми. То есть покупателю остается приобрести только мебель. В России такой концепции нет, мы хотим с этим зайти. Чтобы начать реализацию проекта, сперва мы должны провести здесь встречи с государственными структурами и найти хорошего партнера», — передает РБК Тюмень слова Демира. Он добавил, что сейчас переговоры с властями уже ведутся. Ранее URA.RU сообщало, что Тюмень уже стала местом, где реализуется уникальный для России проект. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев лично посетили дом, который был построен с помощью нового механизма.

Турецкая компания Seyah Beyaz планирует построить в Тюмени жилой комплекс, в котором все квартиры будут «под ключ». Для нее это также станет первым опытом работы в России, о чем рассказал представитель компании Альпер Демир. «Приехали посмотреть, так как в России не были никогда. Мы хотим здесь инвестировать, сотрудничать, строить. У нас очень много планов. Хотим построить жилой комплекс. Мы сдаем наши проекты полностью готовыми. То есть покупателю остается приобрести только мебель. В России такой концепции нет, мы хотим с этим зайти. Чтобы начать реализацию проекта, сперва мы должны провести здесь встречи с государственными структурами и найти хорошего партнера», — передает РБК Тюмень слова Демира. Он добавил, что сейчас переговоры с властями уже ведутся. Ранее URA.RU сообщало, что Тюмень уже стала местом, где реализуется уникальный для России проект. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев лично посетили дом, который был построен с помощью нового механизма.