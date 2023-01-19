Застройщик из Турции готовится прийти в Тюмень с уникальным жилым комплексом

Турецкая компания Seyah Beyaz планирует построить в Тюмени жилой комплекс, в котором все квартиры будут «под ключ». Для нее это также станет первым опытом работы в России, о чем рассказал представитель компании Альпер Демир.
«Приехали посмотреть, так как в России не были никогда. Мы хотим здесь инвестировать, сотрудничать, строить. У нас очень много планов. Хотим построить жилой комплекс. Мы сдаем наши проекты полностью готовыми. То есть покупателю остается приобрести только мебель. В России такой концепции нет, мы хотим с этим зайти. Чтобы начать реализацию проекта, сперва мы должны провести здесь встречи с государственными структурами и найти хорошего партнера», — передает РБК Тюмень слова Демира. Он добавил, что сейчас переговоры с властями уже ведутся.
Ранее URA.RU сообщало, что Тюмень уже стала местом, где реализуется уникальный для России проект. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев лично посетили дом, который был построен с помощью нового механизма.
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