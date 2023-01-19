19 января 2023

Жительница Магнитогорска пожаловалась в полицию на учительницу, ударившую ее сына за вейп

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, урок, учеба, дети, школа, школьный рюкзак
Одноклассники утверждают, что учитель мальчика не била, а рюкзак порвала случайно Фото:

Жительница Магнитогорска Челябинской области заявила в полицию, что учитель избил ее ребенка, который прятал вейп. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU факт обращения подтвердили.

«С заявлением обратилась мама ученика 16 января. Проводится проверка, устанавливают все обстоятельства инцидента», — уточнили в пресс-службе.

«Агентство чрезвычайных новостей» пишет, что, по словам матери, учитель ударила ее сына по голове и порвала портфель. Часть школьников встали на защиту педагога. Дети утверждают, что она не трогала мальчика. По словам одноклассников, конфликт произошел из-за вейпа, который школьник прятал в портфеле. Учитель хотела осмотреть сумку, но случайно порвала лямку. Мать ребенка уверяет, что после того, как она обратилась в полицию, директор школы начал угрожать.

«Зря вы это сделали, вы не знаете, с кем связались, тебе же будет хуже», — цитирует слова руководителя школы мама мальчика.

Ранее стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать закон о запрете вейпов в России. Роспотребнадзор уже поддержал инициативу.

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Жительница Магнитогорска Челябинской области заявила в полицию, что учитель избил ее ребенка, который прятал вейп. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU факт обращения подтвердили. «С заявлением обратилась мама ученика 16 января. Проводится проверка, устанавливают все обстоятельства инцидента», — уточнили в пресс-службе. «Агентство чрезвычайных новостей» пишет, что, по словам матери, учитель ударила ее сына по голове и порвала портфель. Часть школьников встали на защиту педагога. Дети утверждают, что она не трогала мальчика. По словам одноклассников, конфликт произошел из-за вейпа, который школьник прятал в портфеле. Учитель хотела осмотреть сумку, но случайно порвала лямку. Мать ребенка уверяет, что после того, как она обратилась в полицию, директор школы начал угрожать. «Зря вы это сделали, вы не знаете, с кем связались, тебе же будет хуже», — цитирует слова руководителя школы мама мальчика. Ранее стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать закон о запрете вейпов в России. Роспотребнадзор уже поддержал инициативу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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