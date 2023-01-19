Жительница Магнитогорска пожаловалась в полицию на учительницу, ударившую ее сына за вейп

20 января 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Одноклассники утверждают, что учитель мальчика не била, а рюкзак порвала случайно Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Магнитогорска Челябинской области заявила в полицию, что учитель избил ее ребенка, который прятал вейп. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU факт обращения подтвердили. «С заявлением обратилась мама ученика 16 января. Проводится проверка, устанавливают все обстоятельства инцидента», — уточнили в пресс-службе. «Агентство чрезвычайных новостей» пишет, что, по словам матери, учитель ударила ее сына по голове и порвала портфель. Часть школьников встали на защиту педагога. Дети утверждают, что она не трогала мальчика. По словам одноклассников, конфликт произошел из-за вейпа, который школьник прятал в портфеле. Учитель хотела осмотреть сумку, но случайно порвала лямку. Мать ребенка уверяет, что после того, как она обратилась в полицию, директор школы начал угрожать. «Зря вы это сделали, вы не знаете, с кем связались, тебе же будет хуже», — цитирует слова руководителя школы мама мальчика. Ранее стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать закон о запрете вейпов в России. Роспотребнадзор уже поддержал инициативу.

Жительница Магнитогорска Челябинской области заявила в полицию, что учитель избил ее ребенка, который прятал вейп. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU факт обращения подтвердили. «С заявлением обратилась мама ученика 16 января. Проводится проверка, устанавливают все обстоятельства инцидента», — уточнили в пресс-службе. «Агентство чрезвычайных новостей» пишет, что, по словам матери, учитель ударила ее сына по голове и порвала портфель. Часть школьников встали на защиту педагога. Дети утверждают, что она не трогала мальчика. По словам одноклассников, конфликт произошел из-за вейпа, который школьник прятал в портфеле. Учитель хотела осмотреть сумку, но случайно порвала лямку. Мать ребенка уверяет, что после того, как она обратилась в полицию, директор школы начал угрожать. «Зря вы это сделали, вы не знаете, с кем связались, тебе же будет хуже», — цитирует слова руководителя школы мама мальчика. Ранее стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать закон о запрете вейпов в России. Роспотребнадзор уже поддержал инициативу.