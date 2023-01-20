Мэр Ситникова проверила капремонт в школах №50 и №26, а также в гимназии №30 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Елена Ситникова проверила ход капитального ремонта в школах №26 и №50, а также в гимназии №30. Об этом мэр сообщила в своем telegram-канале.

«Сегодня — выезд по капитальным ремонтам школ. Вместе с коллегами из департамента социальной политики и управления капитального строительства проконтролировали, как ведутся ремонты в школах №№ 50 и 26, а также побывали в 30-й гимназии», — указано в посте.

Сообщается, что в школе №50 ремонт идет в двух корпусах. В здании на улице Максима Горького (где идут самые масштабные работы) ремонтируют фасад и учебные кабинета. В школе №26 (в корпусе в микрорайоне 1) заменили все окна и ремонтируется входная группа. Помимо первого корпуса, ремонтируют и тот, что в микрорайоне №2. Ситникова добавила, что в гимназии №30 заменили окна и двери, ремонтируют фасад и занимаются отделкой. «Еще раз обратили внимание подрядчиков на строгое соблюдение сроков и качество работ. Делаем для детей, поэтому это очень важно», — пояснила мэр Кургана.

Мэр Кургана Елена Ситникова проверила ход работы по капитальному ремонту местных школ Фото: telegram-канал «Елена Ситникова»

В некоторых школах Кургана уже отремонтировали фасад и перешли к отделочным работам Фото: telegram-канал «Елена Ситникова»