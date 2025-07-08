Фон дер Ляйен поставила ультиматум Китаю

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламенте выдвинула три условия Китаю, среди которых — ограничение сотрудничества с Россией. Эти заявления фон дер Ляйен сделала в рамках подготовки к саммиту ЕС — КНР, который состоится 24 июля.
«То, как Китай продолжает взаимодействовать с Россией и ее войной, станет определяющим фактором для отношений ЕС и Китая... Неограниченная поддержка Китаем России создает повышенную нестабильность и подрывает безопасность в Европе... Мы не можем с этим согласиться», — заявила фон дер Ляйен. Ее слова приведены на официальном сайте ЕК.
Кроме того, фон дер Ляйен потребовала от Китая обеспечить доступ европейских производителей к внутреннему рынку страны, а также сократить объемы государственной поддержки национальной промышленности. По мнению ЕК, такие меры способствуют снижению мирового экспорта китайских товаров и восстановлению торгового баланса между Евросоюзом и КНР. В 2024 году дефицит торгового баланса ЕС с КНР достиг 304 миллиардов евро при общем объеме двусторонней торговли в 730 миллиардов евро.
Председатель ЕК связала введение ЕС в 2024 году пошлин на китайские электромобили, размер которых составит от 17% до 35%, с политикой государственного субсидирования промышленности в Китае. Помимо этого, она обратилась к китайской стороне с призывом ослабить ограничения на экспорт редкоземельных металлов. Глава ЕК также предостерегла, что ЕС не намерен мириться с предполагаемыми кибератаками и попытками политического вмешательства со стороны Китая. Фон дер Ляйен не объявила о предоставлении КНР каких-либо встречных уступок со стороны ЕС.
В мае глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас выразила обеспокоенность по поводу усиливающегося партнерства между Россией и Китаем на фоне продолжающихся боевых действий на территории Украины. Каллас охарактеризовала это как «величайший вызов нашего времени», пишет RT. По ее словам, заявления Москвы и Пекина о стремлении стать лидерами перемен, которых мир не видел на протяжении ста лет, а также о пересмотре существующей системы международной безопасности вызывают серьезные опасения.
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