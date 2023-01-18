В Госдуме обвинили Ельцин Центр в непатриотичном поведении Монеточки

По слова Гусева, Монеточка выросла на повестке, которая транслировалась в Ельцин Центре Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ельцин Центр, в котором демонстрируется искаженная история, стал причиной того, что певица Монеточка из Екатеринбурга выкрикивала националистические лозунги на своем концерте в Литве. С такой позицией выступил первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев в своем telegram-канале.

«Там [в Екатеринбурге] Ельцин Центр, основанный в 2015-м году. Лизе тогда было лет 15. Наверняка, первый раз ее туда привели со школьной экскурсией. В Ельцин Центре современные мультимедийные экспозиции. Подростков окунают в захватывающую аудио-видео инсталляцию, рассказывая нараспев о демократии и свободах 90-х», — заявил Гусев.

Затем депутат Госдумы РФ припомнил, что при этом в Ельцин Центре часто умалчивают, что было на самом деле в конце XX века. «Власть принадлежала бандитам, в Чечне шла кровавая гражданская война, люди годами не видели зарплат и пенсий, не родились целые поколения детей, девочки мечтали стать путанами, а мальчики кого-нибудь крышевать», — сообщил политик.

Однако Гусев заявил, что Ельцин Центр закрывать не нужно, лучше всего делать ставку на правдивую трансляцию истории и демонстрировать ее мультимедийным языком современного искусства. «Чтобы было ясно, что вот так делать не надо. И открывать такие центры по всей стране. Рассказывать подросткам реальную историю, а не тот яд, которым отравилась Монеточка», — подытожил Гусев.

Ранее певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) во время концерта в Латвии вместе со зрителями сказала фразу «Слава Украине». После этого депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов заявил, что разочарован поведением певицы. Увязать поведение Монеточки и Ельцин Центр Гусев решил в связи с тем, что ЕЦ не раз упрекали в трансляции непатриотичной повестки, которая влияет на умы екатеринбуржцев и гостей города. Так, о закрытии Ельцин Центра говорили Владимир Соловьев, режиссер Никита Михалков, актриса Мария Шукшина и глава КПРФ Геннадий Зюганов.