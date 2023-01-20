Сенатор Муратов считает участие Германии в украинском конфликте повторением событий ВОВ

21 января 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

По словам Сергея Муратова, Киев жертвует гражданами для обвинений в адрес России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сенатор от Курганской области Сергей Муратов назвал участие Германии в украинском конфликте повторением событий Великой Отечественной войны. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Германия открыто признает свое участие в украинском конфликте. Канцлер ФРГ Олаф Шольц называет поставки вооружения Украине „поворотом в немецкой политике“. На самом деле это повторение событий Великой Отечественной войны», — написал Сергей Муратов. Также сенатор заявил, что Киев готов «жертвовать собственными гражданами для новых обвинений в адрес России». «На заседании Совбеза ООН представитель России Василий Небензя заявил, что украинские боевики продолжают размещать системы ПВО в жилых кварталах, что является нарушением норм международного гуманитарного права. Гибель людей в Днепропетровске — следствие этого нарушения. Украина готова жертвовать гражданами для новых обвинений в сторону России», — отметил он. Ранее URA.RU писало, что Сергей Муратов в Новый год вспомнит о бойцах, которые находятся в зоне СВО. По словам сенатора, в этот день он вспомнит о тех, кто сражается в холодных окопах за нашу страну.

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов назвал участие Германии в украинском конфликте повторением событий Великой Отечественной войны. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Германия открыто признает свое участие в украинском конфликте. Канцлер ФРГ Олаф Шольц называет поставки вооружения Украине „поворотом в немецкой политике“. На самом деле это повторение событий Великой Отечественной войны», — написал Сергей Муратов. Также сенатор заявил, что Киев готов «жертвовать собственными гражданами для новых обвинений в адрес России». «На заседании Совбеза ООН представитель России Василий Небензя заявил, что украинские боевики продолжают размещать системы ПВО в жилых кварталах, что является нарушением норм международного гуманитарного права. Гибель людей в Днепропетровске — следствие этого нарушения. Украина готова жертвовать гражданами для новых обвинений в сторону России», — отметил он. Ранее URA.RU писало, что Сергей Муратов в Новый год вспомнит о бойцах, которые находятся в зоне СВО. По словам сенатора, в этот день он вспомнит о тех, кто сражается в холодных окопах за нашу страну.