Курганский сенатор в Новый год вспомнит о бойцах в зоне СВО

Зампредседателя комитета по обороне и безопасности Совфеда Сергей Муратов рассказал, как встретит Новый год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов в Новый год вспомнит о бойцах, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Об этом политик рассказал URA.RU.

«Новый год встречу дома, с семьей. На столе будут блюда, которые можно употреблять в Рождественский пост. Но под бой курантов откроем шампанское, и выпьем чисто символически. Также в этот день вспомним о тех, кто в холодных окопах сражается против нацистов за нашу страну. Пожелаем ребятам победы и скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми», — сообщил заместитель председатель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Муратов.

Он ожидает, что наступающий год будет непростым. «Но в то же время — это время возможностей, которые каждые может использовать в плюс», — уверен сенатор.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что планирует встретить этот Новый год с семьей. Депутат Государственной думы РФ Александр Ильтяков 31 декабря поучаствует в забеге и погреться в бане.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Российские военные выполняют задачи по освобождению территорий. По словам президента РФ Владимира Путина, основной целью СВО является защита населения от украинской агрессии.