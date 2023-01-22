Недовольным транспортной реформе в Кургане предлагают обращаться к местным депутатам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Жителей Кургана призывают обращаться к депутатам своих округов по вопросам транспортной реформы в городе. Об этом говорится в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

«24 января в 16:00 пройдет встреча с депутатом по одномандатному округу №7 Людмилой Алешковой, на которой заинтересованные жители смогут обсудить с депутатом вопросы транспортной доступности 1 микрорайона Заозерного, поселков СМП, Левашово и Чистое Поле», — указано в посте. В комментариях администрация паблика отметила, что по вопросам работы общественного транспорта жителям стоит обращаться к своим депутатам на местах.

В курганской городской думе корреспонденту URA.RU сообщили, что 24 января в центре «Мостовик» Алешкова проведет прием граждан в соответствии с установленным графиком. При этом конкретная тема общения с населением не заявлена. По словам самой Алешковой, она не знала о том, что курганцев призывают обращаться к ней по вопросам транспортной доступности.

Ранее URA.RU писало, что жители микрорайона Черемухово провели собрание ТОСа, на которое пришло 200 человек. Они намерены составить обращение к главе Кургана Елене Ситниковой с предложениями, касающимися транспортной реформы. В частности, курганцы просят продлить маршрут №18 до предприятия «Корвет».

Курганцев зовут на встречу с депутатом, чтобы обсудить вопросы транспортной реформы Фото: скриншот группы «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте»