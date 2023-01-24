Тюменский единоросс из Госдумы соберет партсекретарей УрФО на летучку

Тюменский депутат-единоросс Иван Квитка даст важные установки руководителям реготделений по УрФО перед выборами-2023

24 января 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

В Единой России заявили о начале масштабной подготовки к выборам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменский депутат Госдумы, а также руководитель уральского корсовета ЕР Иван Квитка анонсировал сбор всех руководителей реготделений Единой России по Уральскому федеральному округу. Партфункционеры получат важные установки на предвыборные кампании 2023 года. Об этом парламентарий заявил в своем telegram-канале. «В ближайшее время в рамках работы Уральского межрегионального координационного совета Партии проведем совещание с Секретарями Региональных отделений ЕР по организации предварительного голосования в субъектах УрФО. Также утвердим план совместной работы всех отделений партии в период избирательной кампании», — заявил Квитка. Депутат также заявил о старте масштабной подготовки партийцев к предстоящим выборам. «Все региональные и местные отделения „Единой России“ активно ведут подготовку к избирательным кампаниям», — сообщил законодатель. В 2023 году в Тюменской области будут выбирать губернатора региона. Также гражданам предстоит избрать новый созыв тюменской городской думы.

Тюменский депутат Госдумы, а также руководитель уральского корсовета ЕР Иван Квитка анонсировал сбор всех руководителей реготделений Единой России по Уральскому федеральному округу. Партфункционеры получат важные установки на предвыборные кампании 2023 года. Об этом парламентарий заявил в своем telegram-канале. «В ближайшее время в рамках работы Уральского межрегионального координационного совета Партии проведем совещание с Секретарями Региональных отделений ЕР по организации предварительного голосования в субъектах УрФО. Также утвердим план совместной работы всех отделений партии в период избирательной кампании», — заявил Квитка. Депутат также заявил о старте масштабной подготовки партийцев к предстоящим выборам. «Все региональные и местные отделения „Единой России“ активно ведут подготовку к избирательным кампаниям», — сообщил законодатель. В 2023 году в Тюменской области будут выбирать губернатора региона. Также гражданам предстоит избрать новый созыв тюменской городской думы.