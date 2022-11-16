Курганский боец получил деньги за уничтоженный в Донбассе вражеский БМП

17 ноября 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Курганский артиллерист получил деньги за уничтоженную вражескую бронетехнику (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский артиллерист, участвующий в боевых действиях в Донбассе, рассказал о денежном вознаграждении, которое получил за уничтоженную бронетехнику националистов ВСУ. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Мы артиллерией уничтожили боевую машину пехоты (БМП) украинских националистов. Нам дополнительно к зарплате за это накинули еще 50 тысяч рублей на расчет. Хорошая такая прибавка получилась вполне. А работаем мы по врагам часто. Часто бьем легкую бронетехнику ВСУ, один раз танк „разули“ (разбили гусеницы), потом другие добили», — сказал военнослужащий из Кургана. Ранее URA.RU писало, что мобилизованным россиянам будут платить деньги за уничтоженную технику ВСУ. Информация с расценками была опубликована в telegram-канал Zvezdanews. Так, за сбитый самолет бойцам готовы платить 300 тысяч рублей, за вертолет — 200 тысяч. За уничтоженный танк противника обещают вознаграждение в 100 тысяч рублей. За сбитые беспилотники, бронетехнику и ракетные комплексы РСЗО — 50 тысяч рублей. Также сообщалось, что курганский разведчик рассказал о захвате у националистов ВСУ огнеметов и шведских ракет, а уральский казак о трофейных танках и дронах. Кроме того, курганский боец сообщал о том, как российская артиллерия помогла штурмовикам из батальона «Сомали» разбить два формирования украинской армии.

Курганский артиллерист, участвующий в боевых действиях в Донбассе, рассказал о денежном вознаграждении, которое получил за уничтоженную бронетехнику националистов ВСУ. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Мы артиллерией уничтожили боевую машину пехоты (БМП) украинских националистов. Нам дополнительно к зарплате за это накинули еще 50 тысяч рублей на расчет. Хорошая такая прибавка получилась вполне. А работаем мы по врагам часто. Часто бьем легкую бронетехнику ВСУ, один раз танк „разули“ (разбили гусеницы), потом другие добили», — сказал военнослужащий из Кургана. Ранее URA.RU писало, что мобилизованным россиянам будут платить деньги за уничтоженную технику ВСУ. Информация с расценками была опубликована в telegram-канал Zvezdanews. Так, за сбитый самолет бойцам готовы платить 300 тысяч рублей, за вертолет — 200 тысяч. За уничтоженный танк противника обещают вознаграждение в 100 тысяч рублей. За сбитые беспилотники, бронетехнику и ракетные комплексы РСЗО — 50 тысяч рублей. Также сообщалось, что курганский разведчик рассказал о захвате у националистов ВСУ огнеметов и шведских ракет, а уральский казак о трофейных танках и дронах. Кроме того, курганский боец сообщал о том, как российская артиллерия помогла штурмовикам из батальона «Сомали» разбить два формирования украинской армии.