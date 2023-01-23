23 января 2023

Критиковавший СВО пермский депутат останется без мандата

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской Думы. Пермь, захаров сергей
Сергей Захаров сейчас находится в Германии Фото:

Депутат Пермской гордумы Сергей Захаров, который, находясь в Германии, выступил против спецоперации РФ на Украине, в ближайшее время напишет заявление о сдаче мандата. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах региона.

«Обсуждается, что он перешлет все необходимые документы нарочным отправлением. Скорее всего, вопрос депутаты рассмотрят в марте», — отметил источник.

По данным telegram-канала «Лбов», другим вариантом сложения мандата является пропуск заседаний. На федеральном обсуждается законопроект, по которому депутата можно лишить полномочий за полугодовое отсутствие без уважительных причин. Захаров с мая 2022 года находится в Германии, где, по его словам, учит язык и пишет книгу. «В нашем случае процедура лишения полномочий депутата Захарова может быть реализована уже этой весной», — отмечает «Лбов».

Сергей Захаров не ответил на сообщение корреспондента URA.RU в telegram, хотя сообщение прочитано. Агентство направило запрос в пресс-службу пермской гордумы. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Захарова исключили из фракции «Единой России» в гордуме, а также из рабочих групп и совета при губернаторе. Он считается близким к теневому мэру Перми Владимиру Плотникову.

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Депутат Пермской гордумы Сергей Захаров, который, находясь в Германии, выступил против спецоперации РФ на Украине, в ближайшее время напишет заявление о сдаче мандата. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах региона. «Обсуждается, что он перешлет все необходимые документы нарочным отправлением. Скорее всего, вопрос депутаты рассмотрят в марте», — отметил источник. По данным telegram-канала «Лбов», другим вариантом сложения мандата является пропуск заседаний. На федеральном обсуждается законопроект, по которому депутата можно лишить полномочий за полугодовое отсутствие без уважительных причин. Захаров с мая 2022 года находится в Германии, где, по его словам, учит язык и пишет книгу. «В нашем случае процедура лишения полномочий депутата Захарова может быть реализована уже этой весной», — отмечает «Лбов». Сергей Захаров не ответил на сообщение корреспондента URA.RU в telegram, хотя сообщение прочитано. Агентство направило запрос в пресс-службу пермской гордумы. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Захарова исключили из фракции «Единой России» в гордуме, а также из рабочих групп и совета при губернаторе. Он считается близким к теневому мэру Перми Владимиру Плотникову.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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