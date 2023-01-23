Критиковавший СВО пермский депутат останется без мандата

24 января 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Сергей Захаров сейчас находится в Германии Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Депутат Пермской гордумы Сергей Захаров, который, находясь в Германии, выступил против спецоперации РФ на Украине, в ближайшее время напишет заявление о сдаче мандата. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах региона. «Обсуждается, что он перешлет все необходимые документы нарочным отправлением. Скорее всего, вопрос депутаты рассмотрят в марте», — отметил источник. По данным telegram-канала «Лбов», другим вариантом сложения мандата является пропуск заседаний. На федеральном обсуждается законопроект, по которому депутата можно лишить полномочий за полугодовое отсутствие без уважительных причин. Захаров с мая 2022 года находится в Германии, где, по его словам, учит язык и пишет книгу. «В нашем случае процедура лишения полномочий депутата Захарова может быть реализована уже этой весной», — отмечает «Лбов». Сергей Захаров не ответил на сообщение корреспондента URA.RU в telegram, хотя сообщение прочитано. Агентство направило запрос в пресс-службу пермской гордумы. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Захарова исключили из фракции «Единой России» в гордуме, а также из рабочих групп и совета при губернаторе. Он считается близким к теневому мэру Перми Владимиру Плотникову.

Депутат Пермской гордумы Сергей Захаров, который, находясь в Германии, выступил против спецоперации РФ на Украине, в ближайшее время напишет заявление о сдаче мандата. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах региона. «Обсуждается, что он перешлет все необходимые документы нарочным отправлением. Скорее всего, вопрос депутаты рассмотрят в марте», — отметил источник. По данным telegram-канала «Лбов», другим вариантом сложения мандата является пропуск заседаний. На федеральном обсуждается законопроект, по которому депутата можно лишить полномочий за полугодовое отсутствие без уважительных причин. Захаров с мая 2022 года находится в Германии, где, по его словам, учит язык и пишет книгу. «В нашем случае процедура лишения полномочий депутата Захарова может быть реализована уже этой весной», — отмечает «Лбов». Сергей Захаров не ответил на сообщение корреспондента URA.RU в telegram, хотя сообщение прочитано. Агентство направило запрос в пресс-службу пермской гордумы. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Захарова исключили из фракции «Единой России» в гордуме, а также из рабочих групп и совета при губернаторе. Он считается близким к теневому мэру Перми Владимиру Плотникову.