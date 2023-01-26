26 января 2023

Курганские подростки нашли себе кумира в виде бомжа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Атрибутика ЧМ-2018 в городе. Екатеринбург, бомж, бездомный, нищий
Молодежь Кургана все чаще фотографируется с местным бездомным Фото:

Молодежь из Кургана все чаще фотографируется с местным бездомным жителем города. Об этом подростки пишут в социальной сети «ВКонтакте».

«Ходячий рекламный баннер. Доброй души человек, поменял кепку с надписью „TikTok“ на бутылку воды и две сигареты», — пишут подростки в группе «курганские альт кэжуалы».

Сообщается, что имя бомжа — Леонид (таким именем представился бездомный подросткам). Курганская молодежь часто встречает мужчину около продуктовых магазинов или в заведениях общепита. Подростки отмечают, что сам Леонид, на самом деле, дружелюбный человек с чувством юмора.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени предложили помогать московским бомжам. В благотворительная организация предложили тюменцам оплатить средства личной гигиены для столичных бездомных.

Курганские подростки фотографируются с местным бомжом
Фото:
Бомжа, с которым фотографируется курганская молодежь, они называют Леонид
Фото:
Курганская молодежь в социальных сетях делится фотографиями с местным бомжом
Фото:

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Молодежь из Кургана все чаще фотографируется с местным бездомным жителем города. Об этом подростки пишут в социальной сети «ВКонтакте». «Ходячий рекламный баннер. Доброй души человек, поменял кепку с надписью „TikTok“ на бутылку воды и две сигареты», — пишут подростки в группе «курганские альт кэжуалы». Сообщается, что имя бомжа — Леонид (таким именем представился бездомный подросткам). Курганская молодежь часто встречает мужчину около продуктовых магазинов или в заведениях общепита. Подростки отмечают, что сам Леонид, на самом деле, дружелюбный человек с чувством юмора. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени предложили помогать московским бомжам. В благотворительная организация предложили тюменцам оплатить средства личной гигиены для столичных бездомных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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