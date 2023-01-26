Курганские подростки нашли себе кумира в виде бомжа. Фото

27 января 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Молодежь Кургана все чаще фотографируется с местным бездомным Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Молодежь из Кургана все чаще фотографируется с местным бездомным жителем города. Об этом подростки пишут в социальной сети «ВКонтакте». «Ходячий рекламный баннер. Доброй души человек, поменял кепку с надписью „TikTok“ на бутылку воды и две сигареты», — пишут подростки в группе «курганские альт кэжуалы». Сообщается, что имя бомжа — Леонид (таким именем представился бездомный подросткам). Курганская молодежь часто встречает мужчину около продуктовых магазинов или в заведениях общепита. Подростки отмечают, что сам Леонид, на самом деле, дружелюбный человек с чувством юмора. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени предложили помогать московским бомжам. В благотворительная организация предложили тюменцам оплатить средства личной гигиены для столичных бездомных. Курганские подростки фотографируются с местным бомжом Фото: группа «курганские альт кэжуалы» в соцсети «ВКонтакте» Бомжа, с которым фотографируется курганская молодежь, они называют Леонид Фото: группа «курганские альт кэжуалы» в соцсети «ВКонтакте» Курганская молодежь в социальных сетях делится фотографиями с местным бомжом Фото: группа «курганские альт кэжуалы» в соцсети «ВКонтакте»

Молодежь из Кургана все чаще фотографируется с местным бездомным жителем города. Об этом подростки пишут в социальной сети «ВКонтакте». «Ходячий рекламный баннер. Доброй души человек, поменял кепку с надписью „TikTok“ на бутылку воды и две сигареты», — пишут подростки в группе «курганские альт кэжуалы». Сообщается, что имя бомжа — Леонид (таким именем представился бездомный подросткам). Курганская молодежь часто встречает мужчину около продуктовых магазинов или в заведениях общепита. Подростки отмечают, что сам Леонид, на самом деле, дружелюбный человек с чувством юмора. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени предложили помогать московским бомжам. В благотворительная организация предложили тюменцам оплатить средства личной гигиены для столичных бездомных.