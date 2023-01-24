Депутат Госдумы из Кургана поддержал засекречивание доходов политиков

24 января 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Александр Ильтяков оценил закон о засекречивании доходов парламентариев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Государственной Думы от Курганской области Александр Ильтяков поддержал новый законопроект, позволяющий сенаторам и парламентариям публиковать декларации о доходах в обобщенном виде. По мнению политика, принятый документ защищает общество от ненужной информации. Таким мнением Ильтяков поделился с URA.RU. «Принятым документом мы защитили общество от ненужной информации, которая его будоражит и настраивает друг против друга. Нам как никогда нужно сделать общество единым. Декларации остаются, но без мельчайших подробностей. К примеру, сколько куропаток, домов, квартир и кому они принадлежат. Это личная жизнь, в которую начинают вмешиваться, в том числе, иностранные агенты. Информацию переворачивают, выдают в провокационном виде перед населением. Зачем это?» — добавил депутат Госдумы. Он подчеркнул, что его коллеги по Госдуме уже начали отчитываться о доходах, сдавать все необходимые справки. Ранее URA.RU сообщало, что во втором чтении в Госдуме приняли проект о публикации депутатами деклараций без личных данных. Согласно поправкам, в сети будут публиковать обобщенную информацию о представлении депутатами необходимых сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции.

Депутат Государственной Думы от Курганской области Александр Ильтяков поддержал новый законопроект, позволяющий сенаторам и парламентариям публиковать декларации о доходах в обобщенном виде. По мнению политика, принятый документ защищает общество от ненужной информации. Таким мнением Ильтяков поделился с URA.RU. «Принятым документом мы защитили общество от ненужной информации, которая его будоражит и настраивает друг против друга. Нам как никогда нужно сделать общество единым. Декларации остаются, но без мельчайших подробностей. К примеру, сколько куропаток, домов, квартир и кому они принадлежат. Это личная жизнь, в которую начинают вмешиваться, в том числе, иностранные агенты. Информацию переворачивают, выдают в провокационном виде перед населением. Зачем это?» — добавил депутат Госдумы. Он подчеркнул, что его коллеги по Госдуме уже начали отчитываться о доходах, сдавать все необходимые справки. Ранее URA.RU сообщало, что во втором чтении в Госдуме приняли проект о публикации депутатами деклараций без личных данных. Согласно поправкам, в сети будут публиковать обобщенную информацию о представлении депутатами необходимых сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции.