Курганский боец рассказал, чем отличаются натовские наемники от националистов ВСУ

Военнослужащий из Кургана: наемников из НАТО сложнее разговорить

26 января 2023 в 08:39 Размер текста - 17 +

Курганский боец назвал отличие натовских наемников от военных ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский разведчик, участвующий в зоне спецоперации в Донбассе, сообщил, чем наемники НАТО отличаются от националистов ВСУ. Об этом боец рассказал корреспонденту URA.RU. «Когда берем врагов в плен, то солдаты армии ВСУ достаточно быстро начинают сдавать все позиции, рассказывать сколько там военных, сколько оружия и так далее. С наемниками в этом плане работать гораздо сложнее. Большая их часть не знает русского языка. Толком рассказать ничего и не могут», — сказал боец. Также военнослужащий из Кургана отметил, что еще одним явным отличием является то, что наемники очень плохо переносят нашу погоду. «Многие из них абсолютно не готовы к нашим холодам, а это еще только середина зимы. Поэтому натовские наемники быстро замерзают. Даже теплая одежда их не спасает», — добавил курганский разведчик. Ранее военный из Кургана называл, по какой причине не берет натовское оружие в качестве трофеев. По его словам, их автоматы быстро выходят из строя, когда в них попадает грязь. Также разведчик рассказывал URA.RU о том, как разминировал свой окоп после обстрелов. Кроме того, курганский военнослужащий показал на видео уничтоженный танк противника.

Курганский разведчик, участвующий в зоне спецоперации в Донбассе, сообщил, чем наемники НАТО отличаются от националистов ВСУ. Об этом боец рассказал корреспонденту URA.RU. «Когда берем врагов в плен, то солдаты армии ВСУ достаточно быстро начинают сдавать все позиции, рассказывать сколько там военных, сколько оружия и так далее. С наемниками в этом плане работать гораздо сложнее. Большая их часть не знает русского языка. Толком рассказать ничего и не могут», — сказал боец. Также военнослужащий из Кургана отметил, что еще одним явным отличием является то, что наемники очень плохо переносят нашу погоду. «Многие из них абсолютно не готовы к нашим холодам, а это еще только середина зимы. Поэтому натовские наемники быстро замерзают. Даже теплая одежда их не спасает», — добавил курганский разведчик. Ранее военный из Кургана называл, по какой причине не берет натовское оружие в качестве трофеев. По его словам, их автоматы быстро выходят из строя, когда в них попадает грязь. Также разведчик рассказывал URA.RU о том, как разминировал свой окоп после обстрелов. Кроме того, курганский военнослужащий показал на видео уничтоженный танк противника.