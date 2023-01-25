25 января 2023

Курганский боец рассказал, чем отличаются натовские наемники от националистов ВСУ

Военнослужащий из Кургана: наемников из НАТО сложнее разговорить
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Курганский боец назвал отличие натовских наемников от военных ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский разведчик, участвующий в зоне спецоперации в Донбассе, сообщил, чем наемники НАТО отличаются от националистов ВСУ. Об этом боец рассказал корреспонденту URA.RU.

«Когда берем врагов в плен, то солдаты армии ВСУ достаточно быстро начинают сдавать все позиции, рассказывать сколько там военных, сколько оружия и так далее. С наемниками в этом плане работать гораздо сложнее. Большая их часть не знает русского языка. Толком рассказать ничего и не могут», — сказал боец.

Также военнослужащий из Кургана отметил, что еще одним явным отличием является то, что наемники очень плохо переносят нашу погоду. «Многие из них абсолютно не готовы к нашим холодам, а это еще только середина зимы. Поэтому натовские наемники быстро замерзают. Даже теплая одежда их не спасает», — добавил курганский разведчик.

Ранее военный из Кургана называл, по какой причине не берет натовское оружие в качестве трофеев. По его словам, их автоматы быстро выходят из строя, когда в них попадает грязь. Также разведчик рассказывал URA.RU о том, как разминировал свой окоп после обстрелов. Кроме того, курганский военнослужащий показал на видео уничтоженный танк противника.

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Курганский разведчик, участвующий в зоне спецоперации в Донбассе, сообщил, чем наемники НАТО отличаются от националистов ВСУ. Об этом боец рассказал корреспонденту URA.RU. «Когда берем врагов в плен, то солдаты армии ВСУ достаточно быстро начинают сдавать все позиции, рассказывать сколько там военных, сколько оружия и так далее. С наемниками в этом плане работать гораздо сложнее. Большая их часть не знает русского языка. Толком рассказать ничего и не могут», — сказал боец. Также военнослужащий из Кургана отметил, что еще одним явным отличием является то, что наемники очень плохо переносят нашу погоду. «Многие из них абсолютно не готовы к нашим холодам, а это еще только середина зимы. Поэтому натовские наемники быстро замерзают. Даже теплая одежда их не спасает», — добавил курганский разведчик. Ранее военный из Кургана называл, по какой причине не берет натовское оружие в качестве трофеев. По его словам, их автоматы быстро выходят из строя, когда в них попадает грязь. Также разведчик рассказывал URA.RU о том, как разминировал свой окоп после обстрелов. Кроме того, курганский военнослужащий показал на видео уничтоженный танк противника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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