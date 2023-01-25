Военный эксперт объяснил, почему танки НАТО бесполезны в боях на Украине

Танки западного производства, которые НАТО планирует поставить Украине, не подходят для ведения дистанционного боя из-за своей слабой защищенности. Такое мнение выразил один из ведущих российских военных экспертов, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
«Эти танки, в отличие от российских, не оснащены динамической защитой от кумулятивных боеприпасов. Учитывая (этот фактор — прим. URA.RU), на дальностях прямой видимости до 1500 м и меньше, которые свойственны местности на Украине, броня танков НАТО будет уверенно пробиваться снарядами российских танковых пушек 2А46 и даже противотанковых орудий МТ-12 „Рапира“ советской разработки», — сообщил Мураховский, его слова передает РИА Новости.
Президент США Джо Байден заявил об организации поставок Киеву танков Abrams в количестве 31 единиц. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, дал согласие на поставку танков Leopard в количестве 14 единиц. Кроме того, глава Минобороны Финляндии Микко Савола заявил, что страна тоже поставит Украине танки немецкого производства, передает RT. Ранее командир танкового подразделения ВС РФ рассказал URA.RU о том, каким образом российская армия будет уничтожать танки Leopard 2 и Abrams. Согласно его заявлению, данные модели являются устаревшими на фоне современного российского танка Т-90М. Кроме того, отечественные противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) имеют достаточную дальность действия для нейтрализации западной техники.
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Танки западного производства, которые НАТО планирует поставить Украине, не подходят для ведения дистанционного боя из-за своей слабой защищенности. Такое мнение выразил один из ведущих российских военных экспертов, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. «Эти танки, в отличие от российских, не оснащены динамической защитой от кумулятивных боеприпасов. Учитывая (этот фактор — прим. URA.RU), на дальностях прямой видимости до 1500 м и меньше, которые свойственны местности на Украине, броня танков НАТО будет уверенно пробиваться снарядами российских танковых пушек 2А46 и даже противотанковых орудий МТ-12 „Рапира“ советской разработки», — сообщил Мураховский, его слова передает РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил об организации поставок Киеву танков Abrams в количестве 31 единиц. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, дал согласие на поставку танков Leopard в количестве 14 единиц. Кроме того, глава Минобороны Финляндии Микко Савола заявил, что страна тоже поставит Украине танки немецкого производства, передает RT. Ранее командир танкового подразделения ВС РФ рассказал URA.RU о том, каким образом российская армия будет уничтожать танки Leopard 2 и Abrams. Согласно его заявлению, данные модели являются устаревшими на фоне современного российского танка Т-90М. Кроме того, отечественные противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) имеют достаточную дальность действия для нейтрализации западной техники.