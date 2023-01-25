Военный эксперт объяснил, почему танки НАТО бесполезны в боях на Украине

Военный эксперт Мураховский: танки НАТО окажутся бесполезны в зоне СВО из-за слабой брони

26 января 2023 в 00:02 Размер текста - 17 +

Поставленные Украине танки не подойдут для ведения дистанционного боя Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танки западного производства, которые НАТО планирует поставить Украине, не подходят для ведения дистанционного боя из-за своей слабой защищенности. Такое мнение выразил один из ведущих российских военных экспертов, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. «Эти танки, в отличие от российских, не оснащены динамической защитой от кумулятивных боеприпасов. Учитывая (этот фактор — прим. URA.RU), на дальностях прямой видимости до 1500 м и меньше, которые свойственны местности на Украине, броня танков НАТО будет уверенно пробиваться снарядами российских танковых пушек 2А46 и даже противотанковых орудий МТ-12 „Рапира“ советской разработки», — сообщил Мураховский, его слова передает РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил об организации поставок Киеву танков Abrams в количестве 31 единиц. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, дал согласие на поставку танков Leopard в количестве 14 единиц. Кроме того, глава Минобороны Финляндии Микко Савола заявил, что страна тоже поставит Украине танки немецкого производства, передает RT. Ранее командир танкового подразделения ВС РФ рассказал URA.RU о том, каким образом российская армия будет уничтожать танки Leopard 2 и Abrams. Согласно его заявлению, данные модели являются устаревшими на фоне современного российского танка Т-90М. Кроме того, отечественные противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) имеют достаточную дальность действия для нейтрализации западной техники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Танки западного производства, которые НАТО планирует поставить Украине, не подходят для ведения дистанционного боя из-за своей слабой защищенности. Такое мнение выразил один из ведущих российских военных экспертов, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. «Эти танки, в отличие от российских, не оснащены динамической защитой от кумулятивных боеприпасов. Учитывая (этот фактор — прим. URA.RU), на дальностях прямой видимости до 1500 м и меньше, которые свойственны местности на Украине, броня танков НАТО будет уверенно пробиваться снарядами российских танковых пушек 2А46 и даже противотанковых орудий МТ-12 „Рапира“ советской разработки», — сообщил Мураховский, его слова передает РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил об организации поставок Киеву танков Abrams в количестве 31 единиц. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, дал согласие на поставку танков Leopard в количестве 14 единиц. Кроме того, глава Минобороны Финляндии Микко Савола заявил, что страна тоже поставит Украине танки немецкого производства, передает RT. Ранее командир танкового подразделения ВС РФ рассказал URA.RU о том, каким образом российская армия будет уничтожать танки Leopard 2 и Abrams. Согласно его заявлению, данные модели являются устаревшими на фоне современного российского танка Т-90М. Кроме того, отечественные противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) имеют достаточную дальность действия для нейтрализации западной техники.