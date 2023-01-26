В Курганской области отменили четыре автобусных маршрута

В Катайском районе осталось семь автобусных маршрутов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Катайском районе Курганской области отменили четыре муниципальных автобусных маршрута. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт».

«Постановлением Администрации Катайского района № 29 от 23.01.2023 отменены муниципальные маршруты: №101 „Катайск — Корюково“, № 103 „Катайск — Лукина“, № 110 „Катайск — Петропавловское“, № 117 „Катайск — Ушаковское“. Также изменен путь следования маршрута № 114: в состав этого маршрута включены остановочные пункты, ранее включенные в состав отмененных маршрутов», — указано в сообщении.

Информация о новом реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок размещена в приложении к постановлению районной администрации. В обновленном реестре находятся семь маршрутов. По шести из них курсирует по одному малому автобусу, по маршруту № 118 «АС „Катайск“ — ул. Комарова» — два малых.

Ранее суд признал бездействие администрации Катайского района, представители которой почти три года не объявляли конкурсы, связанные с поиском перевозчиков. Помимо этого сотрудников администрации Юргамышского муниципального округа обязали найти перевозчиков на маршруты до трех населенных пунктов.