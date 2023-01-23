Пермские власти закрывают возможности для оппозиции на местных выборах

В Чайковском решили увеличить число депутатов перед выборами

23 января 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Местные власти готовят поправки в Устав Чайковского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Накануне выборов в думу Чайковского, где в 2018 году большинство мест получила оппозиция, политадминистраторы планируют уйти от многомандатных округов, оставив только одномандатные. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политтусовке. Для этого планируется увеличить число депутатов с 25 до 26 человек. Выборы в местную думу пройдут в сентябре 2023 года. «Многомандатные округа — это всегда рулетка. Во многом именно по этой причине в 2018 году на выборах в Чайковском победила команда оппозиции, которая создала много проблем. Сейчас рисковать так нельзя. Чайковский всегда был сложной территорией. И выборы в заксобрание в 2021 году, когда и по округу, и по списку в Чайковском прошли коммунисты, показали, что протестные настроения здесь очень сильны. Рисковать так нельзя», — говорят собеседники. Сейчас в Чайковском один четырехмандатный округ и семь трехмандатных. Предполагается, что перенарезка будет осуществлена посредством внесения поправок в Устав города. Просто убрать слова «многомандатные» из Устава нельзя, это не гарантирует изменение границ округов в этом выборном цикле. И избирком может настоять на том, что по новой системе выборы будут проходить в следующий раз. Гарантией перенарезки может стать изменение количества депутатов в местной думе. «Сейчас там 25 человек. Планируется увеличить до 26», — подтвердил источник в Чайковском. Глава Чайковского Юрий Востриков не ответил на звонок URA.RU. В краевой избирательной комиссии сообщили, что «в случае появления оснований комиссия в соответствии с требованиями закона разработает изменения или новую редакцию схемы округов». Ранее URA.RU сообщало, что краевые политадминистраторы планировали поменять главу Чайковского, но передумали. В 2018 году на выборах в думу 13 из 25 мест получил альянс КПРФ и ЛДПР, который чуть было не сорвал конкурс по выборам мэра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Накануне выборов в думу Чайковского, где в 2018 году большинство мест получила оппозиция, политадминистраторы планируют уйти от многомандатных округов, оставив только одномандатные. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политтусовке. Для этого планируется увеличить число депутатов с 25 до 26 человек. Выборы в местную думу пройдут в сентябре 2023 года. «Многомандатные округа — это всегда рулетка. Во многом именно по этой причине в 2018 году на выборах в Чайковском победила команда оппозиции, которая создала много проблем. Сейчас рисковать так нельзя. Чайковский всегда был сложной территорией. И выборы в заксобрание в 2021 году, когда и по округу, и по списку в Чайковском прошли коммунисты, показали, что протестные настроения здесь очень сильны. Рисковать так нельзя», — говорят собеседники. Сейчас в Чайковском один четырехмандатный округ и семь трехмандатных. Предполагается, что перенарезка будет осуществлена посредством внесения поправок в Устав города. Просто убрать слова «многомандатные» из Устава нельзя, это не гарантирует изменение границ округов в этом выборном цикле. И избирком может настоять на том, что по новой системе выборы будут проходить в следующий раз. Гарантией перенарезки может стать изменение количества депутатов в местной думе. «Сейчас там 25 человек. Планируется увеличить до 26», — подтвердил источник в Чайковском. Глава Чайковского Юрий Востриков не ответил на звонок URA.RU. В краевой избирательной комиссии сообщили, что «в случае появления оснований комиссия в соответствии с требованиями закона разработает изменения или новую редакцию схемы округов». Ранее URA.RU сообщало, что краевые политадминистраторы планировали поменять главу Чайковского, но передумали. В 2018 году на выборах в думу 13 из 25 мест получил альянс КПРФ и ЛДПР, который чуть было не сорвал конкурс по выборам мэра.