В Кремле встревожены вероятностью ядерной войны

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков рассказал, ощущает ли он стрелки «судных часов» Фото:

Ситуация в мире очень тревожная, и разрядки не предвидится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал вопрос, ощущают ли в Кремле, что стрелки «Судных часов» подошли к полуночи.

«Ситуация тревожная. Если говорить о фактической ситуации в Европе и мире, то она чрезвычайно напряженная, и перспективы развития ситуации, с учетом линии НАТО под руководством США, не сулят никаких элементов разрядки», — рассказал Дмитрий Песков журналистам. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

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Ситуация в мире очень тревожная, и разрядки не предвидится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал вопрос, ощущают ли в Кремле, что стрелки «Судных часов» подошли к полуночи. «Ситуация тревожная. Если говорить о фактической ситуации в Европе и мире, то она чрезвычайно напряженная, и перспективы развития ситуации, с учетом линии НАТО под руководством США, не сулят никаких элементов разрядки», — рассказал Дмитрий Песков журналистам. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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