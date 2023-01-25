В Кремле встревожены вероятностью ядерной войны

25 января 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков рассказал, ощущает ли он стрелки «судных часов» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ситуация в мире очень тревожная, и разрядки не предвидится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал вопрос, ощущают ли в Кремле, что стрелки «Судных часов» подошли к полуночи. «Ситуация тревожная. Если говорить о фактической ситуации в Европе и мире, то она чрезвычайно напряженная, и перспективы развития ситуации, с учетом линии НАТО под руководством США, не сулят никаких элементов разрядки», — рассказал Дмитрий Песков журналистам. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Ситуация в мире очень тревожная, и разрядки не предвидится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал вопрос, ощущают ли в Кремле, что стрелки «Судных часов» подошли к полуночи. «Ситуация тревожная. Если говорить о фактической ситуации в Европе и мире, то она чрезвычайно напряженная, и перспективы развития ситуации, с учетом линии НАТО под руководством США, не сулят никаких элементов разрядки», — рассказал Дмитрий Песков журналистам. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.