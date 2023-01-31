Курганский штурмовик рассказал, почему дроны не могут обнаружить бойцов ВСУ

Боец из Кургана: дроны не могут вычислить позиции украинских военных из-за хорошей маскировки

01 февраля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Курганский штурмовик, участвующий в боевых действиях в Донбассе, рассказал, почему дроны не могут обнаружить бойцов ВСУ. По его словам, украинские солдаты стали хорошо маскироваться. Об этом военнослужащий сообщил корреспонденту URA.RU. «Противник отсиживается в засадах. Бойцы ВСУ очень хорошо маскируются. Так, что даже с беспилотников не можем обнаружить их позиции. Поэтому штурмовать их стало гораздо сложнее, непонятно откуда ожидать выстрелов», — сказал штурмовик. Ранее курганский разведчик рассказывал URA.RU о том, чем отличаются натовские наемники от украинских военных и назвал причину, по которой он не берет западное оружие в качестве трофеев. Также сообщалось, что боец из Кургана эвакуировал людей под обстрелами артиллерии и снайперов. Он же сообщал о том, как разминировал свой окоп и ликвидировал украинских диверсантов. ВС РФ начали спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, ее главная задача — освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация страны.