Заказы курганский свадебный кондитер принимает на полгода вперед Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Кондитер приготовила торт весом 10 килограмм в виде моста Ломоносова на юбилей для сотрудника «Курганстальмоста». В Международный день десертов, который ежегодно отмечается 1 февраля, свадебный кондитер рассказала URA.RU о своей работе и необычных тортах, которые ей удавалось сделать.

«Необычными, наверное, можно назвать 3D-торты, то есть торт в форме чего-либо. Я могу сделать практически любой. Например, торт в форме античной скульптуры Ники Самофракийской или 10-килограммовый торт в виде моста Ломоносова в Петербурге для юбиляра с предприятия «Курганстальмост», — сообщила URA.RU шеф Екатерина Сухова.

Из необычных работ, о которых Мадам Катрин (так называет себя кондитер) рассказала URA.RU, она выделила торты-портрет Вортигерна из фильма о короле Артуре, голову персонажа Венома, а также десерт в виде швейной машинки «Singer». Сухова добавила, что качественный торт делается не один день, но точные сроки озвучивать не стала. «Никогда не делаю один торт, потому что всегда готовлю несколько одновременно», — пояснила кондитер.

Мадам Катрин также поделилась тем, что в скором времени откроет свою кондитерскую в Кургане. «В декабре будет десять лет как я получила корочки кондитера 4-разряда и сразу пошла на производство. Дома не работала. Всегда хотела свою кондитерскую. И скоро открою маленькую, авторскую», — рассказала кондитер. Сухова пояснила, что уже третью неделю проходит пробные продажи десертов с витрины.

Кондитер рассказала, что начинала свою работу в Челябинске. В Курган Мадам Катрин приехала четыре года назад готовым специалистом с различными наградами с конкурсов. Как рассказала жительница Кургана, заказы она принимает на полгода вперед. «Я самостоятельно подбираю гармонию вкусов. Вкус для меня в приоритете, сама все прорабатываю и придумываю. Просто так рецепт из интернета не беру, уже не тот уровень», — добавила Екатерина Сухова.

Кондитер из Кургана приготовила торт в виде петербуржского моста на юбилей сотрудника «Курганстальмоста» Фото: личная страница Екатерины Суховой в соцсети «ВКонтакте»

Кондитер приготовила торт в видео швейной машинки «Singer» Фото: личная страница Екатерины Суховой в соцсети «ВКонтакте»

Курганский кондитер сделала торт в виде античной скульптуры Ники Самофракийской Фото: личная страница Екатерины Суховой в соцсети «ВКонтакте»