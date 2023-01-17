Stars Coffee открылось на том же месте, где был расположен Starbucks Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге открылась первая кофейня от рэпера Тимати Stars Coffee, ставшая аналогом ушедшего из России Starbucks. Об этом сообщает торговый центр «Гринвич» в своем telegram-канале.

«Stars Coffee в „Гринвиче“ открылся», — сообщили представили ТЦ. Как рассказали в «Гринвиче», в меню екатеринбуржцев будет ждать кофе без кофеина, авторские напитки и вкусные десерты. От традиций Starbucks обещают не отказываться — для посетителей также будут подписывать стаканчики. Кофейня Stars Coffee открылся на первом уровне над магазином «Гипербола».

Ранее представители «Гринвича» заявили, что кофейня от рэпера Тимати откроется в Екатеринбурге в период с 16 по 22 января. Кофейня Stars Coffee стала аналогом ушедшего из России Starbucks: компания покинула Россию в мае 2022 года из-за начала спецоперации на Украине. Тогда весной же активы американцев перекупил рэпер Тимати, который решил назвать новое заведение Stars Coffee.

Отказываться от подписи стаканчиков не стали Фото: telegram-канал ТРЦ «Гринвич»

Посетителям обещают подавать авторские напитки Фото: telegram-канал ТРЦ «Гринвич»

Помимо сладостей на выбор представлены различные круассаны Фото: telegram-канал ТРЦ «Гринвич»

Также в Stars Coffee можно будет купить воду и перекус Фото: telegram-канал ТРЦ «Гринвич»