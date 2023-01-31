31 января 2023
30 января 2023

Более ста семей ЯНАО переедут в теплые регионы

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети из ДНР. Курган , чемоданы, переезд
148 семей Ямала получили сертификаты для переезда в другие регионы Фото:

Власти ЯНАО в 2023 году выдали жителям округа 148 сертификатов для переезда из аварийного жилья в другие регионы. Об этом сообщили на официальном сайте правительства региона.

«Мы полностью выдали сертификаты для участников программы этого года. До 1 октября ведется прием документов для желающих получить меру поддержки в 2024 году. Обращаться нужно в жилищные службы по месту жительства», — приводит слова главного специалиста окружного департамента строительства Ольги Караяниди пресс-служба правительства.

Отмечается, что сертификатом, средняя сумма которого почти пяти миллионов рублей, можно воспользоваться в течение 100 дней. Чаще всего он выдавался в Лабытнанги, Ноябрьске и Муравленко.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Ямала пообещали в 2023 году завершить расселение жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 годы. Такое постановление подписал губернатор Дмитрий Артюхов.

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Власти ЯНАО в 2023 году выдали жителям округа 148 сертификатов для переезда из аварийного жилья в другие регионы. Об этом сообщили на официальном сайте правительства региона. «Мы полностью выдали сертификаты для участников программы этого года. До 1 октября ведется прием документов для желающих получить меру поддержки в 2024 году. Обращаться нужно в жилищные службы по месту жительства», — приводит слова главного специалиста окружного департамента строительства Ольги Караяниди пресс-служба правительства. Отмечается, что сертификатом, средняя сумма которого почти пяти миллионов рублей, можно воспользоваться в течение 100 дней. Чаще всего он выдавался в Лабытнанги, Ноябрьске и Муравленко. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Ямала пообещали в 2023 году завершить расселение жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 годы. Такое постановление подписал губернатор Дмитрий Артюхов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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