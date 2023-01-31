Судебный процесс по уголовному делу бывшего челябинского замминистра будет рекордно коротким

01 февраля 2023 в 08:47 Размер текста - 17 +

В Челябинске 2 февраля начнется судебный процесс по делу бывшего заместителя министра здравоохранения региона Александра Кузнецова, которого обвиняют в махинациях на сумму свыше 80 млн рублей при закупке томографов. Как сообщил URA.RU источник в суде, процесс будет максимально коротким, Кузнецову сразу озвучат приговор. «Кузнецов полностью признал вину, заключил досудебное соглашение. Судья удалится в совещательную комнату, и приговор будет озвучен в этот же день или на следующий», — сообщил источник. По данным Центрального районного суда, дело Кузнецова поступило в суд в конце прошлого года. Первое заседание должно было состояться 19 января, но было отложено. Кузнецова задержали в феврале 2022 года. Его увезли на допрос из собственного кабинета и предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве на крупную сумму. Пять месяцев он провел в СИЗО, пока не начал сотрудничать со следствием. Он сообщил, что поддался на подстрекательство со стороны челябинского коммерсанта Елены Селищевой, и заключил с ее фирмами контракты на закупку четырех томографов по завышенным ценам. Сразу после этих показаний Селищева была задержана и отправлена за решетку, где находится до сих пор. Кузнецова же наоборот отпустили под домашний арест. Уголовное дело в отношении Кузнецова было выделено в отдельное производство. Перед Новым годом он был уволен с поста замминистра. На его место назначили Ирину Гладкову, которая до этого занимала в региональном минздраве должность начальника управления контрактных отношений в сфере закупок.