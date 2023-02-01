В Нижнем Тагиле лейтенант, при котором умер задержанный, не признал вину. Видео

Лейтенант полиции Максим Онучин, который вместе с коллегами допустил смерть мужчины во время задержания в Нижнем Тагиле, отказался признать вину. Его слова передает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Происшествие было неумышленное, мы не хотели никому вреда и тем более смерти. И тем более давление какое-то оказывать. У меня все», — рассказал Онучин.
В Дзержинском районном суде проходит заседание по мере пресечения для одного из полицейских. В зале присутствует жена погибшего, она раскрыла подробности происшествия.
Ранее URA.RU рассказывало, что 29 января трое полицейских из Нижнего Тагила задержали мужчину, устроившего беспорядки у психиатрической больницы. После задержания мужчина умер, у него был зафиксирован перелом шейного позвонка. В отношении полицейских возбудили дело о превышении полномочий, им уже предъявили обвинение.
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