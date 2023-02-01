01 февраля 2023

В Нижнем Тагиле лейтенант, при котором умер задержанный, не признал вину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лейтенант Максим Онучин рассказал, что смерть задержанного произошла случайно Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле мужчина умер после задержания

Лейтенант полиции Максим Онучин, который вместе с коллегами допустил смерть мужчины во время задержания в Нижнем Тагиле, отказался признать вину. Его слова передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Происшествие было неумышленное, мы не хотели никому вреда и тем более смерти. И тем более давление какое-то оказывать. У меня все», — рассказал Онучин.

В Дзержинском районном суде проходит заседание по мере пресечения для одного из полицейских. В зале присутствует жена погибшего, она раскрыла подробности происшествия.

Ранее URA.RU рассказывало, что 29 января трое полицейских из Нижнего Тагила задержали мужчину, устроившего беспорядки у психиатрической больницы. После задержания мужчина умер, у него был зафиксирован перелом шейного позвонка. В отношении полицейских возбудили дело о превышении полномочий, им уже предъявили обвинение.

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Лейтенант полиции Максим Онучин, который вместе с коллегами допустил смерть мужчины во время задержания в Нижнем Тагиле, отказался признать вину. Его слова передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Происшествие было неумышленное, мы не хотели никому вреда и тем более смерти. И тем более давление какое-то оказывать. У меня все», — рассказал Онучин. В Дзержинском районном суде проходит заседание по мере пресечения для одного из полицейских. В зале присутствует жена погибшего, она раскрыла подробности происшествия. Ранее URA.RU рассказывало, что 29 января трое полицейских из Нижнего Тагила задержали мужчину, устроившего беспорядки у психиатрической больницы. После задержания мужчина умер, у него был зафиксирован перелом шейного позвонка. В отношении полицейских возбудили дело о превышении полномочий, им уже предъявили обвинение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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