Власти Курганской области закрывают скандальный детский дом

02 февраля 2023 в 20:29 Размер текста - 17 +

Кипельский детский дом образован в июне 1931 года, в 2021 году ему исполнилось 90 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области закрывают Кипельский детский дом, в котором в разное время произошло несколько скандальных историй, прогремевших на федеральном уровне. Воспитанников переводят в другие детдома, а персонал планируют сократить. Эту информацию URA.RU сообщили сразу два источника из соцсферы области. В управлении соцзащиты населения URA.RU ответили, что детдом реорганизуют из-за сокращения числа детей-сирот. «Кипельский детский дом расформировывают, по некоторым данным, из-за того, что воспитатели не справляются с работой. Детдом не раз был в эпицентре громких историй, после чего воспитанники становились фигурантами уголовных дел. Некоторых ребят из села Кипель переводят в Введенский детский дом. Персонал сократят», — рассказал источник. В главном управлении соцзащиты населения Курганской области на запрос URA.RU сообщили, что решение о реорганизации Кипельского филиала Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей №1 принято в связи с сокращением числа детей-сирот в регионе. «В Кипельском филиале было всего 19 воспитанников. Для трех ребят нашли родителей, они живут в приемных семьях. До 7 февраля большинство из находящихся в Кипели ребят переедут в Введенский филиал центра, по одному ребенку — в Житниково и Далматово, двое — в Катайск, трое — в Курганский детский дом», — уточнили в ведомстве. Специалисты назвали преимущества детдомов, куда переедут дети: лучшая материально-техническая база, больше возможностей для дополнительного профобучения детей, доступнее медобслуживание. Также эти учреждения лучше укомплектованы кадрами. «Многие помнят случай, когда воспитанник Кипельского филиала жестоко повел себя по отношению к малышу, оставшись без присмотра воспитателей. Контроль за работой учреждения был усилен, но определенные нарекания оставались, поэтому, мы, проанализировав ситуацию, учитывая наличие мест в Введенском детском доме и в других учреждениях, в интересах детей приняли решение о реорганизации Кипельского филиала», — сказала начальник главного управления соцзащиты населения Елена Ситникова. Из 43 сотрудников Кипельского филиала, 20 — обсуживающий персонал. Большинству работников предложены вакансии в учреждениях соцзащиты. Ранее URA.RU писало, что курганские волонтеры считают Кипельский детдом одним из самых неблагополучных среди учреждений подобного типа в регионе. В этом детдоме в 2018 году было совершено нападение на полицейских. Нескольких воспитанников судили за кражи. В 2021 году в соцсети попало видео, где старший воспитанник детдома издевается над двухлетним малышом, который попал в детдом после расформирования специализированного дома ребенка в Кургане. Разразился скандал. Было возбуждено уголовное дело, подросток осужден на 1,5 года лишения свободы условно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области закрывают Кипельский детский дом, в котором в разное время произошло несколько скандальных историй, прогремевших на федеральном уровне. Воспитанников переводят в другие детдома, а персонал планируют сократить. Эту информацию URA.RU сообщили сразу два источника из соцсферы области. В управлении соцзащиты населения URA.RU ответили, что детдом реорганизуют из-за сокращения числа детей-сирот. «Кипельский детский дом расформировывают, по некоторым данным, из-за того, что воспитатели не справляются с работой. Детдом не раз был в эпицентре громких историй, после чего воспитанники становились фигурантами уголовных дел. Некоторых ребят из села Кипель переводят в Введенский детский дом. Персонал сократят», — рассказал источник. В главном управлении соцзащиты населения Курганской области на запрос URA.RU сообщили, что решение о реорганизации Кипельского филиала Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей №1 принято в связи с сокращением числа детей-сирот в регионе. «В Кипельском филиале было всего 19 воспитанников. Для трех ребят нашли родителей, они живут в приемных семьях. До 7 февраля большинство из находящихся в Кипели ребят переедут в Введенский филиал центра, по одному ребенку — в Житниково и Далматово, двое — в Катайск, трое — в Курганский детский дом», — уточнили в ведомстве. Специалисты назвали преимущества детдомов, куда переедут дети: лучшая материально-техническая база, больше возможностей для дополнительного профобучения детей, доступнее медобслуживание. Также эти учреждения лучше укомплектованы кадрами. «Многие помнят случай, когда воспитанник Кипельского филиала жестоко повел себя по отношению к малышу, оставшись без присмотра воспитателей. Контроль за работой учреждения был усилен, но определенные нарекания оставались, поэтому, мы, проанализировав ситуацию, учитывая наличие мест в Введенском детском доме и в других учреждениях, в интересах детей приняли решение о реорганизации Кипельского филиала», — сказала начальник главного управления соцзащиты населения Елена Ситникова. Из 43 сотрудников Кипельского филиала, 20 — обсуживающий персонал. Большинству работников предложены вакансии в учреждениях соцзащиты. Ранее URA.RU писало, что курганские волонтеры считают Кипельский детдом одним из самых неблагополучных среди учреждений подобного типа в регионе. В этом детдоме в 2018 году было совершено нападение на полицейских. Нескольких воспитанников судили за кражи. В 2021 году в соцсети попало видео, где старший воспитанник детдома издевается над двухлетним малышом, который попал в детдом после расформирования специализированного дома ребенка в Кургане. Разразился скандал. Было возбуждено уголовное дело, подросток осужден на 1,5 года лишения свободы условно.