Суд вынес приговор курганскому подростку, обвиненному в истязании малыша в детдоме

25 января 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Подросток осужден на 1,5 года лишения свободы условно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший воспитанник Кипельского детского дома признан виновным в истязании малолетнего ребенка в стенах детдома. Подростку назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, сообщили URA.RU в Юргамышском районном суде. «Юргамышский районный суд признал обвиняемого в истязании малолетнего ребенка виновным. Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год», — сообщили в Юргамышском суде. Председатель родкомитета Юрий Леонов, который ранее заступился за подростка, отметил, что не считает молодого человека виновным в совершении вменяемого ему преступления. «Но в условиях, когда его сделали единственным виновным в этой ужасной истории, это не самый худший исход. Надеемся, что и у малыша, и у молодого человека все будет хорошо. Очень хотелось бы, чтобы мы стали друг к другу более терпимы, добры, снисходительны», — сказал Леонов. URA.RU писало, что скандал в Кипельском детдоме разразился в ноябре 2021 года. В соцсети попали ролики, на которых старший воспитанник шлепает малыша, дразнит его мандаринкой и т. д. Двухлетний ребенок попал в детский дом в октябре того же года из-за расформирования Курганского дома ребенка. По факту истязания малыша было возбуждено уголовное дело. Подростка отправили в СИЗО на время следственной проверки. На одном из заседаний суда он рассказал, что его избили в отделе полиции. После резонанса в Кипельском детдоме работали психологи из Москвы, которые установили, что малыш не пострадал. Сотрудники детдома понесли наказание. Мать ребенка после скандала решила вернуть своих пятерых детей из детских домов и ей это удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший воспитанник Кипельского детского дома признан виновным в истязании малолетнего ребенка в стенах детдома. Подростку назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, сообщили URA.RU в Юргамышском районном суде. «Юргамышский районный суд признал обвиняемого в истязании малолетнего ребенка виновным. Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год», — сообщили в Юргамышском суде. Председатель родкомитета Юрий Леонов, который ранее заступился за подростка, отметил, что не считает молодого человека виновным в совершении вменяемого ему преступления. «Но в условиях, когда его сделали единственным виновным в этой ужасной истории, это не самый худший исход. Надеемся, что и у малыша, и у молодого человека все будет хорошо. Очень хотелось бы, чтобы мы стали друг к другу более терпимы, добры, снисходительны», — сказал Леонов. URA.RU писало, что скандал в Кипельском детдоме разразился в ноябре 2021 года. В соцсети попали ролики, на которых старший воспитанник шлепает малыша, дразнит его мандаринкой и т. д. Двухлетний ребенок попал в детский дом в октябре того же года из-за расформирования Курганского дома ребенка. По факту истязания малыша было возбуждено уголовное дело. Подростка отправили в СИЗО на время следственной проверки. На одном из заседаний суда он рассказал, что его избили в отделе полиции. После резонанса в Кипельском детдоме работали психологи из Москвы, которые установили, что малыш не пострадал. Сотрудники детдома понесли наказание. Мать ребенка после скандала решила вернуть своих пятерых детей из детских домов и ей это удалось.