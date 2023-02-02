02 февраля 2023

Губернатор Шумков предложил Сербии войти в состав России

Губернатор Шумков: Сербии надо заявить о присоединении к РФ, а не к ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, шумков вадим
По мнению Вадима Шумкова, Сербия должна проработать вопрос о присоединении к России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сербии следует отказаться от идеи вступления в Евросоюз (ЕС) и заявить о намерении войти в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а в дальнейшем — и о присоединении к РФ. Такое мнение высказал губернатор Курганской области Вадим Шумков, реагируя на заявление президента Сербии Александра Вучича об угрозах Запада отказать стране в приеме в ЕС.

«Сербии надо заявить о намерении о присоединении не к ЕС, а о включении в ЕАЭС, а затем, последовательно, и в состав РФ. На следующий же день вся „еврорать“ будет бить копытом об их порог», — написал глава Зауралья в своем telegram-канале.

Ранее Вучич заявлял, что Сербия оказалась под жестким давлением Запада из-за конфликта на Украине. По его словам, правительство страны не планирует в ближайшее время вводить санкции против РФ. Чтобы не допустить обострения конфликта, Сербия в числе прочих стран отказалась отправлять оружие на Украину.

Вооруженные силы России с конца февраля участвуют в спецоперации на Украине для защиты мирного населения Донбасса. С самого начала спецоперации западные державы активно оказывают поддержку Киеву. Но есть и те, кто высказывается против.

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Сербии следует отказаться от идеи вступления в Евросоюз (ЕС) и заявить о намерении войти в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а в дальнейшем — и о присоединении к РФ. Такое мнение высказал губернатор Курганской области Вадим Шумков, реагируя на заявление президента Сербии Александра Вучича об угрозах Запада отказать стране в приеме в ЕС. «Сербии надо заявить о намерении о присоединении не к ЕС, а о включении в ЕАЭС, а затем, последовательно, и в состав РФ. На следующий же день вся „еврорать“ будет бить копытом об их порог», — написал глава Зауралья в своем telegram-канале. Ранее Вучич заявлял, что Сербия оказалась под жестким давлением Запада из-за конфликта на Украине. По его словам, правительство страны не планирует в ближайшее время вводить санкции против РФ. Чтобы не допустить обострения конфликта, Сербия в числе прочих стран отказалась отправлять оружие на Украину. Вооруженные силы России с конца февраля участвуют в спецоперации на Украине для защиты мирного населения Донбасса. С самого начала спецоперации западные державы активно оказывают поддержку Киеву. Но есть и те, кто высказывается против.
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