Губернатор Шумков предложил Сербии войти в состав России

Губернатор Шумков: Сербии надо заявить о присоединении к РФ, а не к ЕС

03 февраля 2023 в 01:17 Размер текста - 17 +

По мнению Вадима Шумкова, Сербия должна проработать вопрос о присоединении к России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сербии следует отказаться от идеи вступления в Евросоюз (ЕС) и заявить о намерении войти в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а в дальнейшем — и о присоединении к РФ. Такое мнение высказал губернатор Курганской области Вадим Шумков, реагируя на заявление президента Сербии Александра Вучича об угрозах Запада отказать стране в приеме в ЕС. «Сербии надо заявить о намерении о присоединении не к ЕС, а о включении в ЕАЭС, а затем, последовательно, и в состав РФ. На следующий же день вся „еврорать“ будет бить копытом об их порог», — написал глава Зауралья в своем telegram-канале. Ранее Вучич заявлял, что Сербия оказалась под жестким давлением Запада из-за конфликта на Украине. По его словам, правительство страны не планирует в ближайшее время вводить санкции против РФ. Чтобы не допустить обострения конфликта, Сербия в числе прочих стран отказалась отправлять оружие на Украину. Вооруженные силы России с конца февраля участвуют в спецоперации на Украине для защиты мирного населения Донбасса. С самого начала спецоперации западные державы активно оказывают поддержку Киеву. Но есть и те, кто высказывается против.

Сербии следует отказаться от идеи вступления в Евросоюз (ЕС) и заявить о намерении войти в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а в дальнейшем — и о присоединении к РФ. Такое мнение высказал губернатор Курганской области Вадим Шумков, реагируя на заявление президента Сербии Александра Вучича об угрозах Запада отказать стране в приеме в ЕС. «Сербии надо заявить о намерении о присоединении не к ЕС, а о включении в ЕАЭС, а затем, последовательно, и в состав РФ. На следующий же день вся „еврорать“ будет бить копытом об их порог», — написал глава Зауралья в своем telegram-канале. Ранее Вучич заявлял, что Сербия оказалась под жестким давлением Запада из-за конфликта на Украине. По его словам, правительство страны не планирует в ближайшее время вводить санкции против РФ. Чтобы не допустить обострения конфликта, Сербия в числе прочих стран отказалась отправлять оружие на Украину. Вооруженные силы России с конца февраля участвуют в спецоперации на Украине для защиты мирного населения Донбасса. С самого начала спецоперации западные державы активно оказывают поддержку Киеву. Но есть и те, кто высказывается против.