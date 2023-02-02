Советник Пушилина: ВС РФ готовятся взять Артемовск в огневое кольцо

03 февраля 2023 в 05:25 Размер текста - 17 +

Артиллерия РФ контролирует все подходы к Бахмуту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы (ВС) РФ близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска (Бахмута), на данный момент российская артиллерия контролирует все подходы к городу. Об этом доложил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. «В Артемовске намечается самый большой успех, там союзные силы близки к тому, чтобы взять под огневой контроль кольцо вокруг города, то есть мы приближаемся к оперативному окружению города», — рассказал Кимаковский в беседе с РИА Новости. По его словам, российские силы закрепились на восточных рубежах. «Артиллерия уже полностью контролирует все подходы к городу», — подчеркнул чиновник. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Бои за Бахмут идут уже несколько месяцев. Ранее советник Пушилина Ян Гагин утверждал, что военные смыкают кольцо за городом. Однако глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг эту информацию. Военкор URA.RU объяснял, что освобождение Бахмута откроет выход к рубежам ВСУ в Славянске и Краматорске, также это дает возможность выйти на линию Торец — Нью-Йорк (ДНР). Взятие этих точек позволит армии России получить значительное преимущество в регионе.

Вооруженные силы (ВС) РФ близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска (Бахмута), на данный момент российская артиллерия контролирует все подходы к городу. Об этом доложил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. «В Артемовске намечается самый большой успех, там союзные силы близки к тому, чтобы взять под огневой контроль кольцо вокруг города, то есть мы приближаемся к оперативному окружению города», — рассказал Кимаковский в беседе с РИА Новости. По его словам, российские силы закрепились на восточных рубежах. «Артиллерия уже полностью контролирует все подходы к городу», — подчеркнул чиновник. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Бои за Бахмут идут уже несколько месяцев. Ранее советник Пушилина Ян Гагин утверждал, что военные смыкают кольцо за городом. Однако глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг эту информацию. Военкор URA.RU объяснял, что освобождение Бахмута откроет выход к рубежам ВСУ в Славянске и Краматорске, также это дает возможность выйти на линию Торец — Нью-Йорк (ДНР). Взятие этих точек позволит армии России получить значительное преимущество в регионе.