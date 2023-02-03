Прокурор Кургана озвучил, куда уходят средства курганцев, украденные «сотовыми» мошенниками

Прокурор Долгушин: украденные со счетов жителей Кургана средства могут быть использованы националистами

04 февраля 2023 в 03:04 Размер текста - 17 +

Прокурор Кургана озвучил, что цифровыми мошенниками могут оказаться националисты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За прошлый год «сотовые» мошенники украли у жителей Кургана почти 100 млн рублей. Эти средства могут быть использованы националистами с территории Украины для противодействия ВС РФ, об этом заявил прокурор Кургана Виталий Долгушин. «Есть информация, что такие денежные средства используются в том числе мошенниками с территории Украины. Данные средства могут быть задействованы в спецоперации в целях противодействия нашим вооруженным силам. Гражданам следует на это обратить внимание и прекратить финансировать мошенников, экстремистов, террористов, националистов», — сказал прокурор в интервью телеканалу «Область 45». Прокурор заявил, что нужно немедленно прекратить общение, если речь идет о предоставлении личных данных. Мошенники могут звонить с подменных номеров правоохранительных органов и банков, но это, по словам Долгушина, не повод раскрывать личную информацию. Он отметил, что за 2022 год ущерб от «сотовых» мошенников только по Кургану составил более 97 млн рублей. Всего за прошлый год в городскую прокуратуру поступило около 6 тысяч обращений. Часть из них касается сферы ЖКХ. Курганцы, по словам прокурора, жалуются на отключение холодного и горячего водоснабжения.

За прошлый год «сотовые» мошенники украли у жителей Кургана почти 100 млн рублей. Эти средства могут быть использованы националистами с территории Украины для противодействия ВС РФ, об этом заявил прокурор Кургана Виталий Долгушин. «Есть информация, что такие денежные средства используются в том числе мошенниками с территории Украины. Данные средства могут быть задействованы в спецоперации в целях противодействия нашим вооруженным силам. Гражданам следует на это обратить внимание и прекратить финансировать мошенников, экстремистов, террористов, националистов», — сказал прокурор в интервью телеканалу «Область 45». Прокурор заявил, что нужно немедленно прекратить общение, если речь идет о предоставлении личных данных. Мошенники могут звонить с подменных номеров правоохранительных органов и банков, но это, по словам Долгушина, не повод раскрывать личную информацию. Он отметил, что за 2022 год ущерб от «сотовых» мошенников только по Кургану составил более 97 млн рублей. Всего за прошлый год в городскую прокуратуру поступило около 6 тысяч обращений. Часть из них касается сферы ЖКХ. Курганцы, по словам прокурора, жалуются на отключение холодного и горячего водоснабжения.