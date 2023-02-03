Зарплаты бюджетников в 2023 году: кому, когда и на сколько повысят

04 февраля 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Глава Минфин России заявлял, что зарплаты бюджетникам вырастут более чем на 8% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в январе правительство должно проиндексировать зарплату бюджетников. URA.RU приводит основную информацию, связанную с изменениями в зарплате для работников бюджетных организаций. Кто получит индексацию Глава Минфин России Антон Силуанов в конце ноября 2022 года уточнял, что уровень заработной платы для сотрудников бюджетных организаций вырастет более чем на 8%. Это решение, в том числе связано с принятием бюджета страны на 2023—2025 года, где расходы на индексацию зарплаты также учитываются. Например, в 2023 расходы на бюджет РФ составят 29 триллионов рублей. Индексация заработной платы планируется для работников, кто представляет бюджетную сферу. В этот список входят работники социальных учреждений, педагоги, работники культуры, медработники, представители социальной сферы, работники силовых ведомств, военнослужащие, а также сотрудники Росстандарта и Роспотребнадзора. Согласно документу Минфина в 2023 году оклады бюджетникам могут вырасти на 104,7 миллиарда рублей. Зарплаты для медиков В России направят более 7,4 миллиарда рублей на зарплаты медицинским работникам. Соответствующее распоряжение от 8 декабря было опубликовано на официальном сайте правительства РФ. Выплаты сотрудникам госучреждений Как следует из документов Минфина РФ, на зарплаты работникам федеральных госучреждений направят 280 миллиардов рублей. Выплаты гражданских госслужащих вырастут на 120 миллиардов рублей, а на зарплаты судей из бюджета будет направлено 27,8 миллиарда рублей. Предполагается повышение оклада и для прокуроров — направят 22,3 миллиарда рублей. Индексация для военных Согласно документу Минфина РФ, зарплаты военных проиндексируют на 547 миллиардов рублей. Переиндексация планируется за три года. Когда начнут выплачивать проиндексированную зарплату По словам кандидата юридических наук, старшего преподавателя Финансового университета при правительстве России Игоря Семеновского, проиндексированные выплаты назначаются с января 2023 года. Об этом сообщает РБК. Причем, по его словам, обновленную зарплату с января месяца должны получать большинство работников бюджетной сферы. Всего переиндексированные выплаты запланированы для 20 миллионов человек. Стимулирование за результативность Согласно документу, оклады для педагогов и других работников сферы образования должны составлять не менее 70 процентов от общего заработка — средняя зарплата учителя в 2023 году по России составляет 45 787 рублей. Что касается работников культуры, их зарплата должна составлять не меньше 50 процентов от оклада. По данным Росстата на декабрь, средняя зарплата в сфере культуры в 2022 году составила 48 тысяч рублей по стране.

Кроме того, изменения в выплатах будут касаться и социальных учреждений, которые работают с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Предполагаются стимулирующие выплаты к ставке заработной платы, окладу в размере 20 процентов за стаж и выслугу лет, сообщает «Парламентская газета». Это же касается и работников учреждения культуры. Зарплаты бюджетников в новых регионах По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, с 1 января 2023 года Фонд оплаты труда бюджетников в новых регионах России увеличился на 20%. Такую цифру она привела по итогам совещания с президентом страны Владимиром Путиным. Ее слова приводят РИА Новости. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил повысить зарплаты и снизить бедность. По его словам, этому нужно уделить внимание уже в 2023 году. Еще в ноябре 2022 года президент сообщал, что повышение зарплат для работников бюджетной сферы поможет выйти России на реальный рост уровня доходов у населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в январе правительство должно проиндексировать зарплату бюджетников. URA.RU приводит основную информацию, связанную с изменениями в зарплате для работников бюджетных организаций. Глава Минфин России Антон Силуанов в конце ноября 2022 года уточнял, что уровень заработной платы для сотрудников бюджетных организаций вырастет более чем на 8%. Это решение, в том числе связано с принятием бюджета страны на 2023—2025 года, где расходы на индексацию зарплаты также учитываются. Например, в 2023 расходы на бюджет РФ составят 29 триллионов рублей. Индексация заработной платы планируется для работников, кто представляет бюджетную сферу. В этот список входят работники социальных учреждений, педагоги, работники культуры, медработники, представители социальной сферы, работники силовых ведомств, военнослужащие, а также сотрудники Росстандарта и Роспотребнадзора. Согласно документу Минфина в 2023 году оклады бюджетникам могут вырасти на 104,7 миллиарда рублей. В России направят более 7,4 миллиарда рублей на зарплаты медицинским работникам. Соответствующее распоряжение от 8 декабря было опубликовано на официальном сайте правительства РФ. Как следует из документов Минфина РФ, на зарплаты работникам федеральных госучреждений направят 280 миллиардов рублей. Выплаты гражданских госслужащих вырастут на 120 миллиардов рублей, а на зарплаты судей из бюджета будет направлено 27,8 миллиарда рублей. Предполагается повышение оклада и для прокуроров — направят 22,3 миллиарда рублей. Согласно документу Минфина РФ, зарплаты военных проиндексируют на 547 миллиардов рублей. Переиндексация планируется за три года. По словам кандидата юридических наук, старшего преподавателя Финансового университета при правительстве России Игоря Семеновского, проиндексированные выплаты назначаются с января 2023 года. Об этом сообщает РБК. Согласно документу, оклады для педагогов и других работников сферы образования должны составлять не менее 70 процентов от общего заработка — средняя зарплата учителя в 2023 году по России составляет 45 787 рублей. Что касается работников культуры, их зарплата должна составлять не меньше 50 процентов от оклада. По данным Росстата на декабрь, средняя зарплата в сфере культуры в 2022 году составила 48 тысяч рублей по стране. Кроме того, изменения в выплатах будут касаться и социальных учреждений, которые работают с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Предполагаются стимулирующие выплаты к ставке заработной платы, окладу в размере 20 процентов за стаж и выслугу лет, сообщает «Парламентская газета». Это же касается и работников учреждения культуры. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, с 1 января 2023 года Фонд оплаты труда бюджетников в новых регионах России увеличился на 20%. Такую цифру она привела по итогам совещания с президентом страны Владимиром Путиным. Ее слова приводят РИА Новости. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил повысить зарплаты и снизить бедность. По его словам, этому нужно уделить внимание уже в 2023 году. Еще в ноябре 2022 года президент сообщал, что повышение зарплат для работников бюджетной сферы поможет выйти России на реальный рост уровня доходов у населения.