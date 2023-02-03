03 февраля 2023

Тюменских военнослужащих освободили из украинского плена

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Всего в ходе обмена возвращены 63 россиянина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Троих военнослужащих из Тюменской области освободили из плена на Украине. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Миневцев. Всего в ходе обмена возвращены 63 россиянина.

«Трое тюменцев вернулись в Россию в результате обмена. Сейчас им предстоит пройти реабилитацию в Москве», — сообщает издание 72.ru со ссылкой на Миневцева.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ранее URA.RU писало, что в ходе последнего обмена между Россией и Украиной домой вернулись более 60 солдат. В пресс-службе Минобороны РФ уточнили, что переговоры проходили очень тяжело.

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Троих военнослужащих из Тюменской области освободили из плена на Украине. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Миневцев. Всего в ходе обмена возвращены 63 россиянина. «Трое тюменцев вернулись в Россию в результате обмена. Сейчас им предстоит пройти реабилитацию в Москве», — сообщает издание 72.ru со ссылкой на Миневцева. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ранее URA.RU писало, что в ходе последнего обмена между Россией и Украиной домой вернулись более 60 солдат. В пресс-службе Минобороны РФ уточнили, что переговоры проходили очень тяжело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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