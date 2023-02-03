Тюменских военнослужащих освободили из украинского плена

Всего в ходе обмена возвращены 63 россиянина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Троих военнослужащих из Тюменской области освободили из плена на Украине. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Миневцев. Всего в ходе обмена возвращены 63 россиянина.

«Трое тюменцев вернулись в Россию в результате обмена. Сейчас им предстоит пройти реабилитацию в Москве», — сообщает издание 72.ru со ссылкой на Миневцева.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ранее URA.RU писало, что в ходе последнего обмена между Россией и Украиной домой вернулись более 60 солдат. В пресс-службе Минобороны РФ уточнили, что переговоры проходили очень тяжело.