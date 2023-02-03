Тюменских военнослужащих освободили из украинского плена

Всего в ходе обмена возвращены 63 россиянина
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Троих военнослужащих из Тюменской области освободили из плена на Украине. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Миневцев. Всего в ходе обмена возвращены 63 россиянина.
«Трое тюменцев вернулись в Россию в результате обмена. Сейчас им предстоит пройти реабилитацию в Москве», — сообщает издание 72.ru со ссылкой на Миневцева.
Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ранее URA.RU писало, что в ходе последнего обмена между Россией и Украиной домой вернулись более 60 солдат. В пресс-службе Минобороны РФ уточнили, что переговоры проходили очень тяжело.
О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.