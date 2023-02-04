Минобороны РФ вытащило более 60 солдат из украинского плена

04 февраля 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

РФ вернула 63 солдата из украинского плена, сообщили в Минобороны РФ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия провела обмен военнопленными с Украиной в ходе которого домой вернулись более 60 солдат. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих ВС РФ», — уточнили в пресс-службе министерства . Отмечается, что переговоры проходили сложно. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса. В ходе СВО РФ и Украина проводит обмен военнопленными.

Россия провела обмен военнопленными с Украиной в ходе которого домой вернулись более 60 солдат. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих ВС РФ», — уточнили в пресс-службе министерства. Отмечается, что переговоры проходили сложно. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса. В ходе СВО РФ и Украина проводит обмен военнопленными.