Минобороны РФ вытащило более 60 солдат из украинского плена

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Военнослужащие ДНР вернулись из украинского плена. Встреча с родными. ДНР, пленные, военнослужащие днр
РФ вернула 63 солдата из украинского плена, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия провела обмен военнопленными с Украиной в ходе которого домой вернулись более 60 солдат. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих ВС РФ», — уточнили в пресс-службе министерства. Отмечается, что переговоры проходили сложно.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса. В ходе СВО РФ и Украина проводит обмен военнопленными.

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Россия провела обмен военнопленными с Украиной в ходе которого домой вернулись более 60 солдат. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих ВС РФ», — уточнили в пресс-службе министерства. Отмечается, что переговоры проходили сложно. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса. В ходе СВО РФ и Украина проводит обмен военнопленными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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