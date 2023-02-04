Минобороны РФ вытащило более 60 солдат из украинского плена

РФ вернула 63 солдата из украинского плена, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия провела обмен военнопленными с Украиной в ходе которого домой вернулись более 60 солдат. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих ВС РФ», — уточнили в
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса. В ходе СВО РФ и Украина проводит обмен военнопленными.
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