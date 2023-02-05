Министр обороны Украины отреагировал на заявления о своей отставке

Министр обороны Украины опроверг информацию о своем переводе на другую должность

06 февраля 2023 в 07:32 Размер текста - 17 +

Никаких разговоров по поводу перевода на новую должность не было, заявил Алексей Резников Фото: Официальный сайт президента Украины Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников опроверг информацию о том, что ему поступило предложение о смене своей нынешней должности на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Об этом рассказал сам Алексей Резников. «Со мной ни одного разговора о министерстве по вопросам стратегической промышленности не происходило с президентом Украины Владимиром Зеленским», — заявил Резников украинскому изданию «Факты ICTV». Также он добавил, что при реальной возможности отказался бы от работы на этой должности. Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что, по его информации, Резников собственноручно написал заявление об отставке. Депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» Ярослав Железняк рассказал, что преемником Резникова на посту главы Минобороны Украины может стать глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, а сам Резников займет должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников опроверг информацию о том, что ему поступило предложение о смене своей нынешней должности на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Об этом рассказал сам Алексей Резников. «Со мной ни одного разговора о министерстве по вопросам стратегической промышленности не происходило с президентом Украины Владимиром Зеленским», — заявил Резников украинскому изданию «Факты ICTV». Также он добавил, что при реальной возможности отказался бы от работы на этой должности. Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что, по его информации, Резников собственноручно написал заявление об отставке. Депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» Ярослав Железняк рассказал, что преемником Резникова на посту главы Минобороны Украины может стать глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, а сам Резников займет должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.