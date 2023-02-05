Тюменские квартальные «разгонят» уличные рынки из 90-х

06 февраля 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Стихийную торговлю «как в 90-х» ведут на нескольких крупных улицах Тюмени Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Тюменские квартальные инспекторы намерены положить конец стихийной торговле на улицах Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал администрации города Тюмени. Сообщается, что плановые рейды проходят на регулярной основе. «При ежедневном обследовании инженеры квартальной инспекции служб заказчика по благоустройству каждой управы пресекают стихийную продажу сомнительной рыбы, фруктов, вещей и другого товара. С начала этого года специалисты административной комиссии при управе, например, Калининского округа рассмотрели 42 протокола об административной ответственности за торговлю в неустановленном месте», — говорится в сообщении. Такие же дела рассматривают административные комиссии других тюменских округов. «Помимо того что качество продаваемого товара вызывает большие сомнения, такие объекты доставляют ряд неудобств: перегораживают проезды, мешают пешеходам, оставляют после себя мусор и грязь», — поясняют в городской администрации. Ранее URA.RU сообщало, что различные контролирующие структуры регулярно пытаются пресечь уличную торговлю в городе. В ходе одной из проверок у торговцев изъяли 420 кг овощей и фруктов.

Тюменские квартальные инспекторы намерены положить конец стихийной торговле на улицах Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал администрации города Тюмени. Сообщается, что плановые рейды проходят на регулярной основе. «При ежедневном обследовании инженеры квартальной инспекции служб заказчика по благоустройству каждой управы пресекают стихийную продажу сомнительной рыбы, фруктов, вещей и другого товара. С начала этого года специалисты административной комиссии при управе, например, Калининского округа рассмотрели 42 протокола об административной ответственности за торговлю в неустановленном месте», — говорится в сообщении. Такие же дела рассматривают административные комиссии других тюменских округов. «Помимо того что качество продаваемого товара вызывает большие сомнения, такие объекты доставляют ряд неудобств: перегораживают проезды, мешают пешеходам, оставляют после себя мусор и грязь», — поясняют в городской администрации. Ранее URA.RU сообщало, что различные контролирующие структуры регулярно пытаются пресечь уличную торговлю в городе. В ходе одной из проверок у торговцев изъяли 420 кг овощей и фруктов.