23 мая 2022

Тюменские чиновники изъяли у торговцев центнеры овощей и фруктов

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Клипарт Овощи и фрукты. Тюмень, овощи, картошка, картофель
Администрация Тюмени провела совместный рейд с полицией по стихийным рынкам города Фото:

Сотрудники сектора административной практики департамента потребительского рынка мэрии Тюмени при поддержке полиции изъяли у уличных торговцев 420 кг овощей и фруктов. Об этом сообщает официальный сайт мэрии. Там уточнили, что с 11 по 22 мая было составлено 47 протоколов о нарушении правил торговли.

«39 предназначались для тех кто, осуществлял свою деятельность вне специально отведенных для этих целей мест (ст. 1.22 Кодекса КоАП Тюменской области). Еще восемь протоколов составлено в рамках совместных рейдов с сотрудниками УМВД РФ по городу Тюмени, в половине случаев нарушителям указали на статью 14.1 КоАП РФ — осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения (лицензии). В ходе рейда было изъято 420,5 кг овощей и фруктов», — указано на официальном сайте администрации Тюмени.

Там уточнили, что сотрудники администрации продолжат проводить ежедневные рейды в места стихийных рынков. Предприниматели, нарушающие действующие правила торговли, будут наказаны.

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Сотрудники сектора административной практики департамента потребительского рынка мэрии Тюмени при поддержке полиции изъяли у уличных торговцев 420 кг овощей и фруктов. Об этом сообщает официальный сайт мэрии. Там уточнили, что с 11 по 22 мая было составлено 47 протоколов о нарушении правил торговли. «39 предназначались для тех кто, осуществлял свою деятельность вне специально отведенных для этих целей мест (ст. 1.22 Кодекса КоАП Тюменской области). Еще восемь протоколов составлено в рамках совместных рейдов с сотрудниками УМВД РФ по городу Тюмени, в половине случаев нарушителям указали на статью 14.1 КоАП РФ — осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения (лицензии). В ходе рейда было изъято 420,5 кг овощей и фруктов», — указано на официальном сайте администрации Тюмени. Там уточнили, что сотрудники администрации продолжат проводить ежедневные рейды в места стихийных рынков. Предприниматели, нарушающие действующие правила торговли, будут наказаны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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