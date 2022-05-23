Тюменские чиновники изъяли у торговцев центнеры овощей и фруктов

24 мая 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

Администрация Тюмени провела совместный рейд с полицией по стихийным рынкам города Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники сектора административной практики департамента потребительского рынка мэрии Тюмени при поддержке полиции изъяли у уличных торговцев 420 кг овощей и фруктов. Об этом сообщает официальный сайт мэрии. Там уточнили, что с 11 по 22 мая было составлено 47 протоколов о нарушении правил торговли. «39 предназначались для тех кто, осуществлял свою деятельность вне специально отведенных для этих целей мест (ст. 1.22 Кодекса КоАП Тюменской области). Еще восемь протоколов составлено в рамках совместных рейдов с сотрудниками УМВД РФ по городу Тюмени, в половине случаев нарушителям указали на статью 14.1 КоАП РФ — осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения (лицензии). В ходе рейда было изъято 420,5 кг овощей и фруктов», — указано на официальном сайте администрации Тюмени. Там уточнили, что сотрудники администрации продолжат проводить ежедневные рейды в места стихийных рынков. Предприниматели, нарушающие действующие правила торговли, будут наказаны.

Сотрудники сектора административной практики департамента потребительского рынка мэрии Тюмени при поддержке полиции изъяли у уличных торговцев 420 кг овощей и фруктов. Об этом сообщает официальный сайт мэрии. Там уточнили, что с 11 по 22 мая было составлено 47 протоколов о нарушении правил торговли. «39 предназначались для тех кто, осуществлял свою деятельность вне специально отведенных для этих целей мест (ст. 1.22 Кодекса КоАП Тюменской области). Еще восемь протоколов составлено в рамках совместных рейдов с сотрудниками УМВД РФ по городу Тюмени, в половине случаев нарушителям указали на статью 14.1 КоАП РФ — осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения (лицензии). В ходе рейда было изъято 420,5 кг овощей и фруктов», — указано на официальном сайте администрации Тюмени. Там уточнили, что сотрудники администрации продолжат проводить ежедневные рейды в места стихийных рынков. Предприниматели, нарушающие действующие правила торговли, будут наказаны.