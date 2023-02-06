Курганский боец считает, что танки Abrams не помогут победить Украине

Курганский штурмовик считает, что американские танки не помогут украинцам победить Россию Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Штурмовик из Кургана заявил, что американские танки Abrams не помогут армии ВСУ победить Россию, потому что не созданы для погодных условий на Украине. Об этом военнослужащий из 100-й гвардейской бригады ДНР рассказал корреспонденту URA.RU.

«Танки Abrams, которые США планирует отправить на Украину, не помогут националистам ВСУ в победе над нами. Те Abrams не новые, а списанные из Ирака. Они подходят для пустыни, но никак не для наших условий. К тому же, никто не будет их обвешивать новыми системами защиты перед отправкой. Говорят, что они даже броню не оставят на них, чтобы сплавы не рассекретить», — считает боец. Также он отметил, что украинским экипажам будет сложно научиться управлять многотонными машинами.

Ранее URA.RU писало, что США планируют передать Украине более 30 танков Abrams. Об этом заявлял президент Соединенных Штатов Джо Байден. Германия обещала Киеву два танковых батальона Leopard 2. Позже появилась информация о том, что поставки западных танков оказались под угрозой срыва. Это связывают с проблемой логистики.

Специальная военная операция ВС РФ на территории Украины была объявлена 24 февраля 2022 года. Главной ее задачей было обозначено освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов. Президент России Владимир Путин также заявлял, что целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины.