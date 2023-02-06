KP: окружение Зеленского готовится ликвидировать украинского лидера

07 февраля 2023 в 02:16 Размер текста - 17 +

По мнению политолога, окружение Зеленского готовится к ликвидации своего лидера Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Среди ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского зреет заговор с целью убийства номинального главы страны. Такое мнение высказал политолог Максим Жаров. «В окружении Зеленского сейчас сильно неспокойно. В связи с [кадровыми] перестановками и демонстративной борьбой с коррупцией в окружении Зеленского существует как минимум опасность покушения на действующего президента», — пояснил политолог в эфире радио «KP». Максим Жаров отметил также, что страны Запада заранее готовят информационную кампанию по обвинению России в убийстве. Поводом для такой риторики послужили слова бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Он вспомнил, что в приватной беседе с президентом РФ в марте прошлого года российский лидер пообещал, что жизни Зеленского ничего не будет угрожать. После этого украинский лидер покинул свой бункер и вернулся в офис, заявив, что ничего не боится. Также стало известно, что глава ЦРУ Уильям Бернс тайно встречался с Зеленским, чтобы убедить его в том, что против него замышляется заказное убийство. По мнению политолога Алексея Мартынова, покушение на президента Украины в течение одного-полутора лет устроят украинские олигархи. Всего Зеленский пережил за прошедший год более десяти попыток покушения. Об этом рассказал журналист Крис Уиппл в своей книге, посвященной президенту США Джо Байдену. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Среди ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского зреет заговор с целью убийства номинального главы страны. Такое мнение высказал политолог Максим Жаров. «В окружении Зеленского сейчас сильно неспокойно. В связи с [кадровыми] перестановками и демонстративной борьбой с коррупцией в окружении Зеленского существует как минимум опасность покушения на действующего президента», — пояснил политолог в эфире радио «KP». Максим Жаров отметил также, что страны Запада заранее готовят информационную кампанию по обвинению России в убийстве. Поводом для такой риторики послужили слова бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Он вспомнил, что в приватной беседе с президентом РФ в марте прошлого года российский лидер пообещал, что жизни Зеленского ничего не будет угрожать. После этого украинский лидер покинул свой бункер и вернулся в офис, заявив, что ничего не боится. Также стало известно, что глава ЦРУ Уильям Бернс тайно встречался с Зеленским, чтобы убедить его в том, что против него замышляется заказное убийство. По мнению политолога Алексея Мартынова, покушение на президента Украины в течение одного-полутора лет устроят украинские олигархи. Всего Зеленский пережил за прошедший год более десяти попыток покушения. Об этом рассказал журналист Крис Уиппл в своей книге, посвященной президенту США Джо Байдену.