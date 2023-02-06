В Тюмени машинист крана по неосторожности убил рабочего

07 февраля 2023 в 10:43 Размер текста - 17 +

Из-за несоблюдения техники безопасности на стройке убило рабочего Фото: Сергей Русанов © URA.RU На одной из строек в Тюмени машинист башенного крана пренебрег техникой безопасности, из-за чего погиб рабочий — на мужчину с пятого этажа упала оконная перемычка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «В мае 2022 года на строительной площадке многоэтажного дома в Тюмени, машинист башенного крана не обеспечил соблюдение техники безопасности. Он допустил подачу кирпича без использования инвентарных выносных площадок. При отведении стрелы крана его крюк коснулся оконной перемычки на пятом этаже, с последующим ее падением на рабочего, который от полученных травм скончался», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Машиниста обвиняют по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Обвинительное заключение по делу передано в суд.

На одной из строек в Тюмени машинист башенного крана пренебрег техникой безопасности, из-за чего погиб рабочий — на мужчину с пятого этажа упала оконная перемычка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «В мае 2022 года на строительной площадке многоэтажного дома в Тюмени, машинист башенного крана не обеспечил соблюдение техники безопасности. Он допустил подачу кирпича без использования инвентарных выносных площадок. При отведении стрелы крана его крюк коснулся оконной перемычки на пятом этаже, с последующим ее падением на рабочего, который от полученных травм скончался», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Машиниста обвиняют по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Обвинительное заключение по делу передано в суд.