Полпред Якушев перестраивает систему своих ревизоров в УрФО

23 декабря 2022 в 13:54 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев задал новый тон в назначении уральских ГФИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев по-новому выстраивает систему главных федеральных инспекторов в регионах округа. Об этом, считают собеседники в политкругах, свидетельствует возможное назначение на пост ГФИ по Свердловской области нынешнего главу регионального управления СКР Михаила Богинского. Сам Якушев ранее в интервью URA.RU также давал понять, что переосмысляет институт инспекторов. Потенциальный переход Богинского в полпредство стал обсуждаться на этой неделе. По неподтвержденным данным, генерал-лейтенант готовится в ближайшее время оставить службу в органах и занять вакантный пост свердловского ГФИ. С Якушевым Богинского связывает многолетнее знакомство — оба в одно время работали на высоких должностях в Тюменской области. Считается, что полпред неслучайно делает выбор именно в пользу Богинского. Новость по теме Инсайд: шеф свердловского управления СК уйдет работать к полпреду Якушеву На сегодняшний день ГФИ всех уральских регионов — бывшие люди в погонах. Александр Постников (ХМАО), Дмитрий Кузьменко (Тюменская область) и Артем Пушкин (Курганская область) прежде работали в органах госбезопасности, а Александр Ямохин (ЯНАО) в прокуратуре. При Якушеве акцент в подборе инспекторов стал иным: в ноябре ГФИ по Челябинской области стал экс-глава СУ СКР Денис Чернятьев, а теперь добавились слухи о приходе Богинского. По свидетельствам собеседников URA.RU в политкругах, внимание Якушева к следователям закономерно: «Полпред отстраивает свою систему ГФИ, основанную на работе с не просто силовиками, а людьми, имеющими большой опыт в следственных мероприятиях. Это уже, конечно, не психотерапевты, типа [Андрея] Березовского, которого [экс-полпред Игорь] Холманских назначал на роль свердловского ГФИ». Сам Якушев в серии интервью URA.RU косвенно подтверждал, что смотрит на институт фединспекторов иначе, чем его предшественники: не как на строгих контролеров, которые ловят чиновников на ошибках, а как на связующее звено между всеми уровнями власти. «Это и является задачей главного федерального инспектора — обеспечить координацию и межведомственное взаимодействие разных уровней власти: федеральной, региональной, муниципальной. Такое взаимодействие, которое обеспечит как эффективное выполнение каждым уровнем своих полномочий, так и позволит результативно решать общие задачи», — отмечал полпред. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев по-новому выстраивает систему главных федеральных инспекторов в регионах округа. Об этом, считают собеседники в политкругах, свидетельствует возможное назначение на пост ГФИ по Свердловской области нынешнего главу регионального управления СКР Михаила Богинского. Сам Якушев ранее в интервью URA.RU также давал понять, что переосмысляет институт инспекторов. Потенциальный переход Богинского в полпредство стал обсуждаться на этой неделе. По неподтвержденным данным, генерал-лейтенант готовится в ближайшее время оставить службу в органах и занять вакантный пост свердловского ГФИ. С Якушевым Богинского связывает многолетнее знакомство — оба в одно время работали на высоких должностях в Тюменской области. Считается, что полпред неслучайно делает выбор именно в пользу Богинского. На сегодняшний день ГФИ всех уральских регионов — бывшие люди в погонах. Александр Постников (ХМАО), Дмитрий Кузьменко (Тюменская область) и Артем Пушкин (Курганская область) прежде работали в органах госбезопасности, а Александр Ямохин (ЯНАО) в прокуратуре. При Якушеве акцент в подборе инспекторов стал иным: в ноябре ГФИ по Челябинской области стал экс-глава СУ СКР Денис Чернятьев, а теперь добавились слухи о приходе Богинского. По свидетельствам собеседников URA.RU в политкругах, внимание Якушева к следователям закономерно: «Полпред отстраивает свою систему ГФИ, основанную на работе с не просто силовиками, а людьми, имеющими большой опыт в следственных мероприятиях. Это уже, конечно, не психотерапевты, типа [Андрея] Березовского, которого [экс-полпред Игорь] Холманских назначал на роль свердловского ГФИ». Сам Якушев в серии интервью URA.RU косвенно подтверждал, что смотрит на институт фединспекторов иначе, чем его предшественники: не как на строгих контролеров, которые ловят чиновников на ошибках, а как на связующее звено между всеми уровнями власти. «Это и является задачей главного федерального инспектора — обеспечить координацию и межведомственное взаимодействие разных уровней власти: федеральной, региональной, муниципальной. Такое взаимодействие, которое обеспечит как эффективное выполнение каждым уровнем своих полномочий, так и позволит результативно решать общие задачи», — отмечал полпред.