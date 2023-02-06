В ключевом курганском департаменте набирают чиновников в резерв

В департаменте экономразвития Курганской области ждут будущих сотрудников

В курганском департаменте принимают документы от потенциальных сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В департамент экономического развития Курганской области набирают сотрудников в кадровый резерв. Информация о конкурсе опубликована на официальном сайте ведомства. Департамент отвечает за экономику, промышленность и транспорт в регионе.

«Департамент экономического развития объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на группы должностей: управление стратегического планирования и прогнозирования, управление развития рыночной инфраструктуры, отдел стратегического планирования и прогнозирования, отдел развития предпринимательства и инноваций», — указано в сообщении ведомства. Подобный конкурс объявлен в отдел контроля в сфере закупок, управление промышленности и транспорта.

В резерв набирают на должности руководителей и специалистов. У кандидатов на руководящие посты должно быть высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры. Для специалистов достаточно бакалавриата. Документы принимают до 20 февраля.

Ранее URA.RU писало, что в администрации Звериноголовского округа открыли набор в кадровый резерв на должности заместителей главы. Также в администрации ищут будущих начальника финансового управления, главного специалиста по мобилизационной работе отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС), пожарной безопасности и мобилизационной работе.