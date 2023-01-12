В курганском округе ищут будущих заместителей мэра

В Звериноголовском округе ищут кандидатов в будущие замглавы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации Звериноголовского округа Курганской области открыли набор в кадровый резерв на должности заместителей главы. Информация размещена в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Объявлен конкурс на формирование резерва кадров на следующие должности: первый заместитель главы, начальник финансового управления, а также главный специалист по мобилизационной работе отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС), пожарной безопасности и мобилизационной работе», — указано в посте. В том числе в резерв набирают кандидатов на должности главных специалистов в комитет муниципального имущества и в отдел контрольно-организационной, правовой и кадровой работы, также ищут ведущего специалиста по молодежной политике.

Кандидаты в замглавы должны иметь образование не ниже магистратуры или специалитета, а также стаж на муниципальной службе не менее 4 лет. Главные специалисты должны иметь высшее образование, требований к стажу нет. Для работы ведущим специалистом достаточно иметь профессиональное образование.

Ранее URA.RU писало, что в курганское правительство ищут юристов, секретарей и экономистов без опыта работы. При полной занятости размер заработной платы составит от 20 800 рублей.